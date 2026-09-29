Vezetőváltás a magyar Pennynél

Új vezérigazgató veszi át a Penny Magyarország irányítását 2026. október 1-jétől. A pozícióba Philipp Stiehler érkezik, aki a hazai üzletláncot 2023 óta vezető Mathias Mentropot váltja. A leköszönő szakember a váltást követően a cégcsoport csehországi leányvállalatának élén folytatja pályafutását.

Philipp Stiehler korábban a Metro AG-nél és az EDEKA-nál is dolgozott.

A szakember több mint egy évtizede tevékenykedik a PENNY anyacégénél, a REWE Csoportnál,

amelyhez 2013-ban csatlakozott. A vállalatcsoport nemzetközi beszerzési szervezeténél kezdetben kategóriamenedzsment- és beszerzési igazgatóként, majd divízióvezetőként dolgozott. 2023-tól a REWE Group Buying GmbH igazgatósági tagja, 2025 szeptemberétől pedig a németországi Penny délnyugati régiójának igazgatósági elnöki tisztségét tölti be. Hazai kinevezését követően fő feladata a magyarországi hálózatfejlesztés, a piaci pozíció megerősítése, valamint a hazai beszállítói kapcsolatok további bővítése lesz.

A távozó Mathias Mentrop irányítása alatt a vállalat az elmúlt években folytatta a magyarországi üzlethálózat korszerűsítését. A 2026 őszén esedékes vezetőváltás után a jelenleg 247 hazai boltot üzemeltető és több mint ötezer munkavállalót foglalkoztató Penny Magyarország felsővezetését Philipp Stiehler vezérigazgató és Silke Janz gazdasági igazgató alkotja majd.

Címlapkép forrása: Penny