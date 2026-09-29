Visszakozik a horvát kormány, akkora volt a felháborodás a tervezett intézkedés miatt

A miniszter a közösségi oldalán fejtette ki, hogy az elmúlt napokban meghallgatta a kereskedők és vállalkozók aggályait. Korábbi, húszéves üzleti tapasztalatára hivatkozva elismerte, hogy pontosan tudja, mekkora terhet jelent egy új adminisztratív kötelezettség, valamint az informatikai rendszerek átalakítása. Kiemelte, hogy

ha egy intézkedést túl széles körben vagy nem elegendő felkészülési időt hagyva vezetnek be, a kormány felelőssége azt korrigálni.

Szerinte a kritikák meghallgatása nem a gyengeség jele, sokkal rosszabb lenne egy hibás megoldást erőltetni.

Bár hivatalosan is javasolni fogja a kötelezettség visszavonását, hangsúlyozta, hogy a fogyasztóvédelem és az árak átláthatósága továbbra is prioritás marad. A tervek szerint novemberben egy átdolgozott, a felesleges bürokráciát mellőző és az ésszerű kivételeket meghatározó szabályozás lép majd életbe. Ennek részleteit a minisztérium a vállalkozói és szakmai szövetségekkel közösen dolgozza ki.

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A kifogásolt intézkedés az infláció elleni 11. kormányzati csomag része volt. Az úgynevezett árhorgonyzás célja, hogy a vásárlók könnyebben átláthassák, miként változott egy termék vagy szolgáltatás ára az idő múlásával. Az új szabályozás nem tévesztendő össze a már meglévő előírással, amely akciók esetén a megelőző 30 nap legalacsonyabb árának feltüntetését írja elő, hiszen a két kötelezettséget a kereskedőknek egymástól függetlenül kell teljesíteniük.

Az üzleti szektor – különösen a megfelelő IT-háttérrel nem rendelkező kisvállalkozások – élesen bírálta a lépést a várható többletköltségek miatt. A szakmai kamarák arra is figyelmeztettek, hogy a tervezet hamis képet fest az infláció okairól, és egyoldalúan a kereskedőket teszi felelőssé az áremelkedésekért, miközben figyelmen kívül hagyja a vállalkozások növekvő beszerzési költségeit.

A visszakozásban a politikai nyomás is szerepet játszott, ugyanis Ivica Mesić, a parlamenti gazdasági bizottság elnöke – egyben Šušnjar párttársa a Hazafias Mozgalomban – a mai nap folyamán nyíltan felszólította a kormányt a vállalkozókat indokolatlanul sújtó intézkedés felülvizsgálatára.

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