A világ 250 legjobbja közé került egy magyar egyetem

A brit székhelyű THE a világ több mint húszezer egyeteme közül a legjobb 2200-at rangsorolja olyan szempontok alapján, mint az oktatás, a kutatási környezet, a kutatási minőség, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció.

A Semmelweis a tavalyi 272. pozícióból lépett előre az összesített mezőnyben.

A legkiemelkedőbb eredményt a kutatási minőség és az idézettség terén érte el, ahol globálisan a 166. helyen áll, míg az oktatás kategóriájában a 242. helyre került. Az intézmény minden vizsgált mutatócsoportban a felső 25 százalékba jutott.

A helyezés javulása a növekvő tudományos teljesítmény mellett a határozott nemzetközi jelenlétnek is köszönhető. Az egyetem mintegy 16 ezer hallgatójának több mint harmada külföldi, idén pedig a korábbiakhoz képest csaknem 40 százalékkal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésekre. A nemzetközi beágyazottságot tovább erősítik a világ élvonalbeli intézményeivel – többek között a Harvarddal, az Oxforddal, a Karolinska Intézettel és a Mayo Klinikával – fenntartott együttműködések.

A globális összesítés mellett az intézmény a szakterületi rangsorokban is jól szerepel, hiszen a THE orvostudományi és egészségügyi listáján a legjobb 200 között, míg a ShanghaiRanking gyógyszertudományi rangsorában a világ 50 legjobb intézménye között tartják számon.

A magyarországi egyetemek közül az Óbudai Egyetem a 601–800., a Debreceni Egyetem és az ELTE a 801–1000., míg a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem az 1001–1200. közötti sávban végzett. Őket követi a MATE és a BME az 1201–1500. hely közötti tartományban, majd a Széchenyi István Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem következik az 1501 feletti sávban.

A közép-kelet-európai térségben a Semmelweis megelőzi a régió többi neves intézményét, köztük az észt Tartui Egyetemet, a cseh Károly Egyetemet, valamint a lengyel Jagelló Egyetemet.

A világranglista élén az Oxfordi Egyetem áll, amelyet a Massachusetts Institute of Technology (MIT), valamint holtversenyben a Princeton és a Stanford követ.