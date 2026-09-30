Az orvosi kamara támogatja a kamarai törvény visszaküldését

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) üdvözli az egészségügyi kamarai törvény köztársasági elnök általi visszaküldését, valamint az ennek nyomán kialakult intézményközi párbeszédet. A szervezet egyetért a vezető tisztségviselők mandátumának két ciklusra történő korlátozásával, és arra kéri az Országgyűlést, hogy amennyiben ez a kitétel az államfői vétó nyomán mégis kikerülne a jogszabályból, tegyék lehetővé, hogy a kamara a saját alapszabályában rögzíthesse a megválaszthatóság korlátozását.

A MOK elnökségének álláspontja szerint az állami szervek közötti érdemi egyeztetés a demokratikus működés alapja. A testület ezért pozitívan értékeli, hogy az Országgyűlés és Baka András köztársasági elnök között párbeszéd indult a jogszabályról. A szervezet ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a kötelező kamarai tagság 2023-as eltörlését hozó törvénymódosításkor kérték az akkori államfőt, Novák Katalint a jogszabály megfontolásra történő visszaküldésére, ám ő akkor nem élt ezzel a jogkörével.

A kamara a tartalmi kérdéseket illetően

teljes mértékben támogatja a kamarai elnökök választhatóságának korlátozását.

Álmos Péter, a MOK jelenlegi elnöke már a 2023-as megválasztásakor jelezte, hogy kezdeményezni fogja ezt a lépést. A testület tapasztalatai szerint a kiszámítható, rendszeres belső megújulás elengedhetetlen a szervezet érdekeinek érvényesítéséhez és a feladatok hatékony ellátásához.

Az államfő a törvény visszaküldésekor megemlítette a kamarába történő visszalépés kapcsán felmerülő "szükségtelen adminisztratív korlátozások" elkerülését is. A MOK erre reagálva közölte, hogy a csatlakozás feltételeit és időtartamát megfelelőnek tartja, a jelentkezők belépését pedig egy gyors elektronikus ügyintézési rendszerrel is könnyíti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images