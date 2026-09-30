19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben
Gazdaság

Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Feljelentést tettek a Miniszterelnökségen lefolytatott belső vizsgálat nyomán, miután mintegy 455 millió forint értékben találtak gyanús, még Gulyás Gergely minisztersége alatt megkötött, szervezetfejlesztésnek álcázott megrendeléseket – számolt be az ügy részleteiről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A Miniszterelnökségen lefolytatott belső ellenőrzés során olyan tisztázatlan hátterű szerződésekre derült fény, amelyek miatt haladéktalanul feljelentést tettek a hatóságoknál.

A még Gulyás Gergely (Fidesz) alatt aláírt, kifogásolt megbízások összértéke eléri a 455 millió forintot, melyeket a gyanú szerint szervezetfejlesztési szolgáltatásként álcázva köthették meg.

Az ellenőrök által feltárt esetek közül egy balkáni munkaerőpiaci kutatás elszámolása bizonyult a leginkább kirívónak. Ennél a megbízásnál ugyanis mindössze 11 munkanap alatt 380 tanácsadói órát számláztak ki, amiért nettó 22,8 millió – bruttó 29 millió – forintot fizettek ki. Ez a teljesítés napi átlagban csaknem 34,5 órányi munkavégzést feltételezne a szakértők részéről, ami fizikailag kivitelezhetetlen.

"A bukott kormány alatt a számlázás világában a fizika törvényei is átíródtak" – mutatott rá Gajdos László a lehetetlen időbeosztással elszámolt óraszámokra utalva.

Még több Gazdaság

Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv

Új szakaszba lép a magyar-azeri áramprojekt, év végéig kiírják a tendert

A világ 250 legjobbja közé került egy magyar egyetem

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, elindult a volt miniszterek őrizetbe vétele

Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz

Ma érkezik az első dízeltámogatás, esik a dízelautók népszerűsége, itt a legnépszerűbb modellek listája

Megtörhet a hallgatás törvénye: Magyar Péter szerint összeomolhat a belső védvonal

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility