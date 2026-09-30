Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben

A Miniszterelnökségen lefolytatott belső ellenőrzés során olyan tisztázatlan hátterű szerződésekre derült fény, amelyek miatt haladéktalanul feljelentést tettek a hatóságoknál.

A még Gulyás Gergely (Fidesz) alatt aláírt, kifogásolt megbízások összértéke eléri a 455 millió forintot, melyeket a gyanú szerint szervezetfejlesztési szolgáltatásként álcázva köthették meg.

Az ellenőrök által feltárt esetek közül egy balkáni munkaerőpiaci kutatás elszámolása bizonyult a leginkább kirívónak. Ennél a megbízásnál ugyanis mindössze 11 munkanap alatt 380 tanácsadói órát számláztak ki, amiért nettó 22,8 millió – bruttó 29 millió – forintot fizettek ki. Ez a teljesítés napi átlagban csaknem 34,5 órányi munkavégzést feltételezne a szakértők részéről, ami fizikailag kivitelezhetetlen.

"A bukott kormány alatt a számlázás világában a fizika törvényei is átíródtak" – mutatott rá Gajdos László a lehetetlen időbeosztással elszámolt óraszámokra utalva.

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