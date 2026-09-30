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Csúnya külkereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról
Gazdaság

Csúnya külkereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Augusztusban gyakorlatilag stagnált az export, miközben az import jelentős mértékben nőtt. Ennek eredményeképp 2023 óta nem látott külkereskedelmi hiány jött össze a hónapban.

A nyár utolsó hónapja nem sikerült jól az exportszektornak. A kivitel volumene 0,1%-kal alacsonyabb volt az előző év azonos időszakában mértnél, a behozatalé mindeközben 13%-kal növekedett a statisztikai hivatal friss adatai alapján.

A havi adatok is hasonló képet festenek. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,8%-kal elmaradt a júliusitól, az importé azonban 1,3%-kal meghaladta azt.

A fentiek eredményeképp 481 millió eurón alakult a termék-külkereskedelmi hiány. Ilyen jelentős passzívumot utoljára három és fél éve, 2023 elején láttunk.

Ahogy a fenti ábrán látható, ha havi külkereskedelmi többlet az elmúlt időszakban 300 és 1200 millió euró között alakult, így az augusztusi csaknem 500 millió eurós passzívum igencsak kilóg a sorból.

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Mindez a 12 havi gördülő egyenlegen is meglátszik, amely most 6,5 milliárd euróra ereszkedett.

  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 4,9%-kal, importvolumene 30%-kal nőtt.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 1,6%-kal csökkent, importvolumene 1,8%-kal nőtt.
  • Az energiahordozók exportvolumene 36%-kal, az importjuké 7,4%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,8%-kal, a behozatalé 6,7%-kal csökkent.

A gyenge exportadatban fontos szerepet játszik az energiahordozók kivitelének csökkenése, ami a paksi leállással is összefügg, de nem ment jól a feldolgozott termékek és az élelmiszeripar kivitelése sem. Az import oldalán pedig a gépek és szállítóeszközök behozatala volt kiemelkedő a hónapban.

Összességében gyenge exportadatok érkeztek, a külkereskedelmi hiány magas lett, egyedül az import növekedése nevezhető biztatónak, ám itt sem beszélhetünk kiegyensúlyozott szerkezetről.

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