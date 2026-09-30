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Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit
Gazdaság

Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit

Portfolio
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A nemzetbiztonsági átvilágításukat követően az elkövetkező hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Elsőként a második Orbán-kormány 2010-es megalakulását követő első hónapok hivatalos feljegyzései váltak megismerhetővé - közölte a magyar kormány.

A már egy külön oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy

a kabinet ebben az időszakban kiemelten tárgyalta a magánnyugdíjpénztárak államosítását, valamint az Alkotmánybíróság jogköreit szűkítő javaslatokat.

A kormányüléseken emellett rendszeresen napirenden szerepelt Balog Zoltán romaügyi stratégiája és a 2011-es európai uniós elnökség előkészítése is.

Kiemelt témaként jelent meg az ajkai vörösiszap-katasztrófa kezelése, amivel kapcsolatban egy december 22-i döntés rögzíti, hogy a Kármentő Bizottságban szavazati jogot kapott egy Soros György által kijelölt személy.

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A feljegyzések emellett betekintést nyújtanak a végrehajtó hatalom és az államfő akkori viszonyába is. Az augusztus 11-i ülésen, a frissen megválasztott Schmitt Pál köztársasági elnök látogatása alkalmából a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az államfő nem ellensúly, hanem a kormány tagjaival közösen az alkotmány őrzője.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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