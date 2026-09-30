Drasztikus lépésre szánta el magát a Volkswagen

A német autógyártó közlése szerint
több, az IG Metall szakszervezettel kötött kollektív szerződést is felmond 2026. december 31-i hatállyal.
A lépéssel a vállalat mozgásteret kíván teremteni a tervezett létszámcsökkentéshez. A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a felmondások a jövőbeli bérmegállapodást és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatásvédelmi rendelkezéseket nem érintik.
A cég a feszült piaci környezetre és a költségcsökkentési kényszerre hivatkozva jelezte, hogy az IG Metall által követelt ötszázalékos béremelés nem reális a jelenlegi helyzetben. A szakszervezettel folytatott tárgyalások következő fordulóját október második felére tervezik.
A mostani lépés egy jóval nagyobb, évek óta húzódó átalakítás újabb állomása. A Volkswagen már 2024 végén megállapodott az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel arról, hogy 2030-ig több mint 35 ezer munkahelyet szüntet meg a VW márka németországi telephelyein.
A megállapodás részeként a németországi gyártókapacitást évi 734 ezer autóval csökkentenék, miközben a program középtávon évente több mint 15 milliárd eurós megtakarítást hozna. A vállalat ugyanakkor vállalta, hogy a létszámcsökkentést lehetőség szerint közvetlen elbocsátások nélkül hajtja végre.
Azóta azonban tovább romlott a helyzet. A Volkswagent egyszerre sújtja a kínai piacvesztés, az elektromos átállás költsége, a németországi kapacitásfelesleg és az amerikai vámok hatása, ezért a menedzsment szerint a korábbi intézkedések már nem elegendők.
Szeptember elején a Volkswagen felügyelőbizottsága jóváhagyta a konszern történetének egyik legnagyobb átalakítási programját. A terv a már folyamatban lévő mintegy 50 ezer fős létszámcsökkentésen felül további körülbelül 50 ezer munkahely megszüntetésével számol világszerte. A cél, hogy a 2026 első felében 3,8 százalékos üzemi eredményhányadot 2030-ra 9 százalék közelébe emeljék.
A németországi termelés jövője eközben továbbra is az egyik legkényesebb kérdés. Az emdeni, a zwickaui, a hannoveri és a neckarsulmi üzem jelenlegi modelljeinek gyártása a következő évtized elejétől kifuthat, így új feladat hiányában akár bezárások is jöhetnek.
Ebben a folyamatban jelent újabb fordulatot a mostani döntés:
a Volkswagen a kollektív szerződéses rendszer egy részének felmondásával is nagyobb mozgásteret próbál teremteni a költségek és a foglalkoztatás átalakításához.
A vállalat szerint ez nem írja felül a 2024-es foglalkoztatási megállapodást, a munkavállalói oldal ugyanakkor attól tart, hogy annak korábbi garanciái gyengülhetnek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét
Megnéztük a Google adatait.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik
Ítéletet mondtak a turbulens helyzetről.
Letartóztatás: már át is szállították Seszták Miklós az őrizeti helyére
A Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetbe kerül.
Radikális változást jelentett be a főépítész: teljesen új alapokra helyezik a magyar építőipari szabályozást
Az ÉVOSZ közgyűlésén beszélt Szemerey Samu, a KBM államtitkára.
„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben
Victor Vasarely a 20. század egyik legjelentősebb úttörője volt a művészet és az építészet összekapcsolásában.
Kiderült, mire költi az MVM az uniós milliárdokat
132 millió forint megawattonként.
Kövesi: senki nem tud nálunk gyorsabban vagyont lefoglalni
Három miniszterrel egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője, akár egy éven belül is születhetnek ítéletek.
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Kurali Zoltán: Jöhet a következő lépés a magyar euró felé
Exkluzív interjút adott a Portfolionak Banai Ádám és Kurali Zoltán.