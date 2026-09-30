Drasztikus lépésre szánta el magát a Volkswagen

A Volkswagen szerdán bejelentette, hogy élt a bérmegállapodásában szereplő felülvizsgálati záradékkal, és több kollektív szerződést is felmondott a tervezett létszámleépítés feltételeinek megteremtése érdekében.

A német autógyártó közlése szerint

több, az IG Metall szakszervezettel kötött kollektív szerződést is felmond 2026. december 31-i hatállyal.

A lépéssel a vállalat mozgásteret kíván teremteni a tervezett létszámcsökkentéshez. A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a felmondások a jövőbeli bérmegállapodást és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatásvédelmi rendelkezéseket nem érintik.

A cég a feszült piaci környezetre és a költségcsökkentési kényszerre hivatkozva jelezte, hogy az IG Metall által követelt ötszázalékos béremelés nem reális a jelenlegi helyzetben. A szakszervezettel folytatott tárgyalások következő fordulóját október második felére tervezik.

A mostani lépés egy jóval nagyobb, évek óta húzódó átalakítás újabb állomása. A Volkswagen már 2024 végén megállapodott az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel arról, hogy 2030-ig több mint 35 ezer munkahelyet szüntet meg a VW márka németországi telephelyein.

A megállapodás részeként a németországi gyártókapacitást évi 734 ezer autóval csökkentenék, miközben a program középtávon évente több mint 15 milliárd eurós megtakarítást hozna. A vállalat ugyanakkor vállalta, hogy a létszámcsökkentést lehetőség szerint közvetlen elbocsátások nélkül hajtja végre.

Azóta azonban tovább romlott a helyzet. A Volkswagent egyszerre sújtja a kínai piacvesztés, az elektromos átállás költsége, a németországi kapacitásfelesleg és az amerikai vámok hatása, ezért a menedzsment szerint a korábbi intézkedések már nem elegendők.

Szeptember elején a Volkswagen felügyelőbizottsága jóváhagyta a konszern történetének egyik legnagyobb átalakítási programját. A terv a már folyamatban lévő mintegy 50 ezer fős létszámcsökkentésen felül további körülbelül 50 ezer munkahely megszüntetésével számol világszerte. A cél, hogy a 2026 első felében 3,8 százalékos üzemi eredményhányadot 2030-ra 9 százalék közelébe emeljék.

A németországi termelés jövője eközben továbbra is az egyik legkényesebb kérdés. Az emdeni, a zwickaui, a hannoveri és a neckarsulmi üzem jelenlegi modelljeinek gyártása a következő évtized elejétől kifuthat, így új feladat hiányában akár bezárások is jöhetnek.

Ebben a folyamatban jelent újabb fordulatot a mostani döntés:

a Volkswagen a kollektív szerződéses rendszer egy részének felmondásával is nagyobb mozgásteret próbál teremteni a költségek és a foglalkoztatás átalakításához.

A vállalat szerint ez nem írja felül a 2024-es foglalkoztatási megállapodást, a munkavállalói oldal ugyanakkor attól tart, hogy annak korábbi garanciái gyengülhetnek.

Forrás: Reuters

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