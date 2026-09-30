Egy ismert üzletember halt meg egy helikopterbalesetben Zimbabwében

Szerdán hat ember vesztette életét, amikor lezuhant egy helikopter Zimbabwe keleti részén, a Hararétól keletre fekvő Marondera vidéki térségében.

Nick Mangwana kormányszóvivő az X közösségi oldalon közölte, hogy a gépen egy ismert üzletember, három utas és két pilóta tartózkodott. A rendőrség tájékoztatása szerint a helikopter helyi idő szerint 17 óra körül zuhant le, a katasztrófa helyszínére mentőegységeket vezényeltek.

Paul Nyathi rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a holttestek súlyosan megégtek, ezért

az áldozatok hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A ZimLive helyi hírportál értesülései szerint az áldozatok között volt Wicknell Chivayo ismert zimbabwei üzletember is, ám ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Forrás: Reuters

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