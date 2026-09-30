25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Egy nappal a határidő előtt dobott mentőövet a kormány a napelemeseknek
Gazdaság

Egy nappal a határidő előtt dobott mentőövet a kormány a napelemeseknek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy nappal a lejárat előtt újabb haladékot adott a kormány az RRF alapú lakossági napelemes pályázat elakadt projektjeinek. Az új határidő alapján a beruházásokat október 31-ig kell befejezni, a komplex projektek pedig akkor is lezárhatók, ha a felhívásban szereplő fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult – derül ki a Magyar Közlöny keddi számából.

A kormányhatározat az RRF-6.2.1-2021 jelű, „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című felhívásról szól. A fizikai befejezés határideje eddig szeptember 30. volt, vagyis ma járt volna le.

Ezt tolta ki egy hónappal a kabinet.

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Van egy másik változás is: a pályázat komplex változatában a napelem mellé hőszivattyús fűtéskorszerűsítés, energiatároló és nyílászárócsere is járhatott. Ezek a projektek mostantól csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felsorolt elemek közül legalább kettő elkészült. Magyarul, ha például a napelem és a hőszivattyú már a helyén van, de az akkumulátor beépítése elmaradt, a projekt ettől még lezárható.

A határozat nem mondja meg, mi lesz az el nem készült elemekre jutó támogatással.

Még több Gazdaság

Elhasalt a Lidl egy szandálügyön Hollandiában

Új járatot jelentettek be Magyarországról: fillérekért utazhatunk a tengerparti paradicsomba

Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

A 2021-ben indult, 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő uniós pályázat végső megvalósítási határideje 2026. június 15. volt, amit később szeptember 30-ra halasztottak, mert rengeteg pályázó került patthelyzetbe csődbe ment kivitelezők miatt. Ugyanis a kiutalt állami előlegek visszafizetése nélkül a hatóság nem engedélyezte a kivitelezőváltást, így a gyorsan közeledő határidő miatt sokan a támogatás elvesztésétől és a pénzügyi ellehetetlenüléstől tartottak.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Visszadobta a köztársasági elnök a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility