Egy nappal a határidő előtt dobott mentőövet a kormány a napelemeseknek

A kormányhatározat az RRF-6.2.1-2021 jelű, „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című felhívásról szól. A fizikai befejezés határideje eddig szeptember 30. volt, vagyis ma járt volna le.

Ezt tolta ki egy hónappal a kabinet.

Van egy másik változás is: a pályázat komplex változatában a napelem mellé hőszivattyús fűtéskorszerűsítés, energiatároló és nyílászárócsere is járhatott. Ezek a projektek mostantól csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felsorolt elemek közül legalább kettő elkészült. Magyarul, ha például a napelem és a hőszivattyú már a helyén van, de az akkumulátor beépítése elmaradt, a projekt ettől még lezárható.

A határozat nem mondja meg, mi lesz az el nem készült elemekre jutó támogatással.

A 2021-ben indult, 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő uniós pályázat végső megvalósítási határideje 2026. június 15. volt, amit később szeptember 30-ra halasztottak, mert rengeteg pályázó került patthelyzetbe csődbe ment kivitelezők miatt. Ugyanis a kiutalt állami előlegek visszafizetése nélkül a hatóság nem engedélyezte a kivitelezőváltást, így a gyorsan közeledő határidő miatt sokan a támogatás elvesztésétől és a pénzügyi ellehetetlenüléstől tartottak.

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