Elhasalt a Lidl egy szandálügyön Hollandiában

Az arnhemi székhelyű Gelderland tartományi bíróság ideiglenes intézkedést hozott a Lidl azon szandáljaival szemben, amelyek a Birkenstock álláspontja szerint az Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modellek formatervezését másolták. A gyártó érvelése alapján az utánzatok megsértették

a talpbetét egyedi kialakításához fűződő szerzői jogokat.

A döntés értelmében a Lidlnek haladéktalanul be kell szüntetnie a jogsértő szandálok forgalmazását Hollandiában, különben napi 5000 eurós bírságra számíthat. A diszkontláncnak emellett részletes adatszolgáltatást kell nyújtania az érintett termékek értékesítési és rendelési adatairól, továbbá kártérítést kell fizetnie a Birkenstock részére, amelynek pontos összegét külön eljárásban állapítják meg. A bíróság a perköltségek megfizetésére is kötelezte a Lidlt, ennek mértékéről szintén később döntenek. Az ítélet ellen fellebbezést lehet benyújtani.

Az ügynek vannak előzményei, hiszen 2025 novemberében a Közép-Hollandiai Bíróság a Scapino cipőkereskedőt kötelezte a hasonló utánzatok forgalmazásának beszüntetésére, bár az a határozat még fellebbezés alatt áll. A Birkenstock hivatkozott az Európai Unió Bíróságának 2025. decemberi döntésére is, amely megerősítette, hogy az ipari formatervezési minták szerzői jogi oltalomban részesülhetnek, amennyiben a szerző saját szellemi alkotását testesítik meg, és szabad, kreatív döntéseket tükröznek.

A Birkenstock közleményében leszögezte, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fellép ikonikus termékeinek másolása ellen, és nem tűri, hogy a versenytársak a márka kreativitásából és innovációjából húzzanak hasznot.

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