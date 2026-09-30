Elveszett 600 milliárd forint, elesett az alföldi növénytermesztés

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Egészen sokkoló a szántóföldi növénytermesztés 2026-os mérlege, az ágazat ugyanis 5-600 milliárd forintos mínuszt termelt idén – hangzik el az Agrárszektor Alapvetés podcastjának holnap megjelenő adásában. A műsor vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke volt, aki hozzátette: az Alföldön minden növény veszteséges volt, és azt is be kellett látni, hogy az öntözés sem menti meg a termést, ha napokon keresztül 40 fok feletti a hőmérséklet.

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A magyar szántóföldi növénytermesztés a talajból hiányzó nedvesség miatt eleve hátrányból indult idén, a márciustól fokozódó aszályhelyzet pedig minden korábbi óvatos optimizmust lesöpört az asztalról. Amint azt Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az Alapvetés podcast holnap megjelenő adásában kiemelte, az őszi vetések a szárazság miatt nem fejlődtek, így a korábbi termésbecsléseket kénytelenek voltak egyre visszább és visszább venni.

A végeredmény 4,1 millió tonna őszi búza és 1,5 millió tonna őszi árpa lett, azaz előbbiből 1 millió tonnával, utóbbiból pedig 300 ezer tonnával termett kevesebb, mint egy évvel korábban.

Petőházi Tamás arról is beszélt, hogy a 2022 óta jelentősen megromlott termelési körülmények miatt a korábban még jól teljesítő kukoricát több termelő is napraforgóra váltotta, így ez volt az első év, amikor a napraforgó vetésterülete megelőzte a kukoricáét Magyarországon. Tény, hogy a napraforgó jobban bírja az aszályt és a hőséget, a totálisan kiszáradt országban, nulla csapadékkal ezzel sem lehetett semmi jóra számítani.

Látjuk, hogy a napraforgó csalódás az egész országban, mindenki kevesebbet vágott, mint amit tervezett. Emiatt napraforgóból nem lesz meg a 2 tonna körüli hektáronkénti átlag. Ne felejtsük el, hogy ez pár éve még 3 tonna körül alakult, akinek pedig ennél is több termett, annak ez még egy nyereséges növény volt

– emelte ki az Alapvetés podcastban Petőházi Tamás, majd hozzátette, most sajnos ilyennel nem tud dicsekedni.

Azt lehet mondani, hogy az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 5-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. És míg a történelminek mondott 2022-es aszálykor 100 ezer forint volt a hektáronkénti veszteség, addig idén ezt a számot 150 és 200 ezer forint közé teszik.

A rendkívül súlyos nyári aszályt követően megérkeztek ugyan a várva várt szeptemberi esők, az országos vízhiány továbbra sem szűnt meg. Mint azt Petőházi Tamás az Alapvetés podcastban kiemelte, a jövő évi termés kapcsán akkor lehetne bizakodni, ha jövő februárig hozzávetőleg 300-350 mm csapadék hullana. Ebből tudna pótlódni a talajból jelenleg hiányzó 150-200 mm nedvesség, de ezen felül szükség lenne további 150 mm-re, hogy normális állapotokról lehessen beszélni.

Az Alapvetés podcast kapcsolódó epizódja holnap, vagyis október elsején reggel 07:00 órakor jelenik meg az Agrárszektor YouTube-csatornáján.

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