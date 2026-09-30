Energiaköltség, AI és generációváltás: ezek dönthetik el a kkv-k versenyképességét

A hazai vállalatok versenyképessége többszörös nyomás alatt van: a termelékenység megrekedt, az AI hatalmas hatékonysági elvárásokat támaszt, a munkaerő költsége folyamatosan emelkedik. Ehhez jön a Hormuzi-szoros miatt egyre fokozódó energiaválság kérdése.
Ezeket a tényezőket is figyelembe véve beszélt Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője a Portfolio szegedi KKV-fórumán a tudatos energiagazdálkodás egyre nagyobb jelentőségéről, amely nagyon komoly versenyképességi tényezővé vált.
Ahogy a szakember rámutatott, a magyar cégek költségeinek átlagosan 10–13 százalékát teszik ki az energiakiadások, a HoReCa-szektorban ez akár 15–20 százalék is lehet, miközben a hazai vállalkozások Európa legmagasabb energiaárai közé tartozó díjakat fizetnek.
Ezért a fix árak mellett
egyre fontosabbak lehetnek a tőzsdei, spotos és zónaidős konstrukciók: nappali, napenergia-termelésben gazdag időszakokban ugyanis jelentős megtakarítás érhető el, ha a cégek fogyasztásukat ehhez igazítják.
A szakember kiemelte az energiatárolás szerepét is: az akkumulátorokkal a nappal olcsóbban elérhető energia az esti, drágább időszakban is felhasználható.
Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI-korszakban az ügyfélszerzés új szabályok szerint működik. A cégeknek nem elég jelen lenniük az online térben: strukturált, hiteles, szakértői tartalmakkal kell láthatóvá válniuk az AI-alapú keresésekben és ajánlásokban is. Különösen a KKV-knál értékelődik fel a vezetői személyes márka szerepe.
Dr. Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja szerint az agrárium a mesterséges intelligencia egyik legkeményebb gyakorlati tesztterepe. Az AI akkor hoz valódi értéket, ha nem divatos címkeként jelenik meg, hanem a gazdálkodói döntéseket támogatja: például a vetés, a növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás vagy az állategészségügyi megfigyelés területén.
Az AI vállalati alkalmazásának gyakorlati aspektusaival dedikált kerekasztal foglalkozott Bilicki Vilmos, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének moderálása mellett. Olajos Márk, a Four Creation ügyvezetője szerint a kreatív iparban az AI hasznos támogató eszköz, de nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. Fehérvári Krisztina, a Poliext cégvezetője arról beszélt, hogy
az AI-alapú értekezlet- és projektkezelés javította a vezetői kontrollt és a hatékonyságot.
Csiha Márk, a Csiha Innovációs és Technológiai Zrt. alapító-vezérigazgatója pedig azt emelte ki, hogy a szoftverfejlesztésben az AI bizonyos monoton feladatokat hónapokról hetekre rövidíthet, bár a skálázás, az adatbiztonság és a felhőhasználat továbbra is komoly kérdés.
A családi vállalkozások generációváltásáról szóló beszélgetés Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője moderálásával zajlott, aki úgy vélekedett, hogy
a sikeres utódlást nem pusztán az mutatja, mekkora vagyon kerül a következő generációhoz, hanem az, hogy a család képes-e a vagyont a cég teljesítményétől részben független gazdasági rendszerré szervezni.
Koch Pálma, a Koch Borászat marketingvezetője a felelősségi körök tisztázását nevezte kulcskérdésnek, Dobó Gábor, a Quantrax Kft. ügyvezetője pedig arra figyelmeztetett: az utódlást nem szabad erőltetni, a következő generációnak valóban akarnia kell a cégben dolgozni.
Illés István, az Apelso Trust partnere szerint,
külön kell választani a magánvagyont és a családi vagyont, utóbbihoz ugyanis tudatos jogi, pénzügyi és szervezeti tervezés szükséges.
A konferencia üzenete összességében az volt: a hazai kkv-k előtt 2026-ban azok a cégek kerülhetnek előnybe, amelyek nemcsak reagálnak a változásokra, hanem előre rendszert építenek az energiafelhasználásban, az AI-használatban, az ügyfélszerzésben és a generációváltásban is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét
Megnéztük a Google adatait.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Riadót fújt a kötvénypiac, hátrébb léptek a részvényektől a magyar profik
Ítéletet mondtak a turbulens helyzetről.
Letartóztatás: már át is szállították Seszták Miklós az őrizeti helyére
A Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetbe kerül.
Radikális változást jelentett be a főépítész: teljesen új alapokra helyezik a magyar építőipari szabályozást
Az ÉVOSZ közgyűlésén beszélt Szemerey Samu, a KBM államtitkára.
„Let's shape the future” - Vasarely vizuális világát idézi meg Magyarország az Expo Realon Münchenben
Victor Vasarely a 20. század egyik legjelentősebb úttörője volt a művészet és az építészet összekapcsolásában.
Kiderült, mire költi az MVM az uniós milliárdokat
132 millió forint megawattonként.
Kövesi: senki nem tud nálunk gyorsabban vagyont lefoglalni
Három miniszterrel egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője, akár egy éven belül is születhetnek ítéletek.
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Kurali Zoltán: Jöhet a következő lépés a magyar euró felé
Exkluzív interjút adott a Portfolionak Banai Ádám és Kurali Zoltán.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.