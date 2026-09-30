Energiaköltség, AI és generációváltás: ezek dönthetik el a kkv-k versenyképességét

A hazai vállalatok versenyképessége többszörös nyomás alatt van: a termelékenység megrekedt, az AI hatalmas hatékonysági elvárásokat támaszt, a munkaerő költsége folyamatosan emelkedik. Ehhez jön a Hormuzi-szoros miatt egyre fokozódó energiaválság kérdése.

Ezeket a tényezőket is figyelembe véve beszélt Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője a Portfolio szegedi KKV-fórumán a tudatos energiagazdálkodás egyre nagyobb jelentőségéről, amely nagyon komoly versenyképességi tényezővé vált.

Ahogy a szakember rámutatott, a magyar cégek költségeinek átlagosan 10–13 százalékát teszik ki az energiakiadások, a HoReCa-szektorban ez akár 15–20 százalék is lehet, miközben a hazai vállalkozások Európa legmagasabb energiaárai közé tartozó díjakat fizetnek.

Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője

Ezért a fix árak mellett

egyre fontosabbak lehetnek a tőzsdei, spotos és zónaidős konstrukciók: nappali, napenergia-termelésben gazdag időszakokban ugyanis jelentős megtakarítás érhető el, ha a cégek fogyasztásukat ehhez igazítják.

A szakember kiemelte az energiatárolás szerepét is: az akkumulátorokkal a nappal olcsóbban elérhető energia az esti, drágább időszakban is felhasználható.

Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója

Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI-korszakban az ügyfélszerzés új szabályok szerint működik. A cégeknek nem elég jelen lenniük az online térben: strukturált, hiteles, szakértői tartalmakkal kell láthatóvá válniuk az AI-alapú keresésekben és ajánlásokban is. Különösen a KKV-knál értékelődik fel a vezetői személyes márka szerepe.

Dr. Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja

Dr. Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja szerint az agrárium a mesterséges intelligencia egyik legkeményebb gyakorlati tesztterepe. Az AI akkor hoz valódi értéket, ha nem divatos címkeként jelenik meg, hanem a gazdálkodói döntéseket támogatja: például a vetés, a növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás vagy az állategészségügyi megfigyelés területén.

Bilicki Vilmos, Szegedi Tudományegyetem (moderátor), Olajos Márk, Four Creation, Fehérvári Krisztina, Poliext, Csiha Márk, Csiha Innovációs és Technológiai Zrt. (balról jobbra)

Az AI vállalati alkalmazásának gyakorlati aspektusaival dedikált kerekasztal foglalkozott Bilicki Vilmos, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének moderálása mellett. Olajos Márk, a Four Creation ügyvezetője szerint a kreatív iparban az AI hasznos támogató eszköz, de nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. Fehérvári Krisztina, a Poliext cégvezetője arról beszélt, hogy

az AI-alapú értekezlet- és projektkezelés javította a vezetői kontrollt és a hatékonyságot.

Csiha Márk, a Csiha Innovációs és Technológiai Zrt. alapító-vezérigazgatója pedig azt emelte ki, hogy a szoftverfejlesztésben az AI bizonyos monoton feladatokat hónapokról hetekre rövidíthet, bár a skálázás, az adatbiztonság és a felhőhasználat továbbra is komoly kérdés.

Virág Nikolett, VND Research (moderátor), Koch Pálma, Koch Borászat, Dobó Gábor, Quantrax Kft., Illés István, Apelso Trust (balról jobbra)

A családi vállalkozások generációváltásáról szóló beszélgetés Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője moderálásával zajlott, aki úgy vélekedett, hogy

a sikeres utódlást nem pusztán az mutatja, mekkora vagyon kerül a következő generációhoz, hanem az, hogy a család képes-e a vagyont a cég teljesítményétől részben független gazdasági rendszerré szervezni.

Koch Pálma, a Koch Borászat marketingvezetője a felelősségi körök tisztázását nevezte kulcskérdésnek, Dobó Gábor, a Quantrax Kft. ügyvezetője pedig arra figyelmeztetett: az utódlást nem szabad erőltetni, a következő generációnak valóban akarnia kell a cégben dolgozni.

Illés István, az Apelso Trust partnere szerint,

külön kell választani a magánvagyont és a családi vagyont, utóbbihoz ugyanis tudatos jogi, pénzügyi és szervezeti tervezés szükséges.

A konferencia üzenete összességében az volt: a hazai kkv-k előtt 2026-ban azok a cégek kerülhetnek előnybe, amelyek nemcsak reagálnak a változásokra, hanem előre rendszert építenek az energiafelhasználásban, az AI-használatban, az ügyfélszerzésben és a generációváltásban is.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

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