Figyelmeztetésben részesítette Baka András az Országgyűlést

Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, ugyanakkor bírálta az elfogadás eljárási körülményeit. Az államfő arra figyelmeztette az Országgyűlést, hogy fejezze be az érdemi vitákat megkerülő, szabálytalan törvényalkotási gyakorlatot.

A Sándor-palota közleménye szerint a köztársasági elnök nem kívánta akadályozni az új szabályok mielőbbi hatálybalépését, ezért elrendelte a jogszabály kihirdetését, a parlamenti eljárás miatt azonban

hivatalos figyelemfelhívással élt.

A probléma az úgynevezett túlterjeszkedő módosítójavaslatok alkalmazásából fakad, amelyek olyan törvényeket is módosítanak, amelyeket az eredeti előterjesztés nem érintett.

A Házszabály alapján az ilyen módosításokat érdemben – általános és részletes vitában – kellene megtárgyalni, hogy a képviselők, a szakmai szervezetek és a nyilvánosság is megismerhessék a tervezeteket. A viták lefolytatása alól az Országgyűlés csak kivételes esetben, kizárólag technikai jellegű jogharmonizáció esetén adhatna mentesítést.

A gyermekvédelmi törvény szeptember 22-i tárgyalásakor azonban az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság javaslatára, kétharmados többséggel

úgy mentesítette a módosítást a kötelező viták alól, hogy annak házszabályi feltételei tartalmilag nem teljesültek.

Baka András kiemelte, hogy ez a már a hivatalba lépése előtt kialakult, a vitákat mellőző parlamenti gyakorlat aggályos. Az államfő helyteleníti az eljárás fenntartását, és arra kéri az Országgyűlést, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa be a Házszabály előírásait.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 30. Visszadobta a köztársasági elnök a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images