Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, Seszták Miklósról már a bíróság döntött

Két korábbi miniszterrel szemben is kényszerintézkedésről döntöttek, illetve döntenek ezekben a napokban korrupciós ügyekben.
- Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozta,
- míg Seszták Miklós KDNP-s képviselő, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását szerdán elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság.
Mindkét politikus mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, az ellenük folyó eljárások azonban egymástól független ügyek.
Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. Az ügyészség szerint az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó minisztersége és NKA-elnöksége alatt arra használták, hogy az alap vagyonát tömegesen a jogszabályban meghatározott kulturális céloktól eltérően osszák szét. A gyanú szerint a 2025 júliusától meghirdetett egyedi támogatások egy részét érdemi elbírálás nélkül ítélték oda, a pénzek pedig részben a 2026-os választási kampány költségeit, részben a kérelmezők személyes céljait szolgálták.
Az ügyészség szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 ilyen eset történt, és összesen mintegy 17,3 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett.
Seszták Miklóst ezzel szemben hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítják a 2014 és 2018 közötti miniszterségéhez kapcsolódóan. Az ügyészség gyanúja szerint Seszták állami beruházásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan fogadott el jogtalan előnyöket vállalkozóktól. A nyomozás adatai szerint egyes esetekben több százmilliós, illetve többmilliárdos összegekről lehetett szó: az egyik gyanú szerint Seszták és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezetője, Szivek Norbert összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott, egy másik vállalkozói kör pedig az elnyert állami munkák értékének 10 százalékát ajánlotta fel közvetítőkön keresztül. Az ügyészség szerint Seszták hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, valamint további vesztegetési cselekményekkel hozható összefüggésbe. Seszták korábban valamennyi ellene megfogalmazott gyanút visszautasította.
Seszták letartóztatását bár csak szerdán rendelte el a bíróság, az ügyében zajló nyomozásban pedig összesen hat embert gyanúsítottak meg, és csaknem 3 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le. Hankót szeptember 29-én vették őrizetbe és hallgatták ki gyanúsítottként, az ügyészség pedig ezt követően még csak indítványozta a letartóztatását, amelyről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az eljárások mindkét esetben folyamatban vannak, így a közölt cselekmények egyelőre ügyészségi gyanúk, nem jogerős bírósági megállapítások.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi
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