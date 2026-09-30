Három hónap alatt hatalmasat ugrott az infláció Olaszországban

Az olasz fogyasztói árak szeptemberben az előzetes adatok szerint a várakozásoknál nagyobb mértékben emelkedtek, az EU-harmonizált fogyasztóiár-index éves alapon ugyanis 4,1 százalékra ugrott az augusztusi 3,2 százalékról, ami jelentősen meghaladta az elemzői konszenzust.

Az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) szerdán közzétett előzetes adatai szerint az infláció havi alapon 2,0 százalékkal nőtt szeptemberben.

Az éves inflációs ráta így 4,1 százalékra gyorsult, ami jóval felülmúlta a Reuters által megkérdezett 17 elemző 3,8 százalékos medián előrejelzését.

Az áremelkedés fő hajtóerejét a közel-keleti feszültségek nyomán megugró energiaköltségek jelentették.

A belföldi fő árindex (NIC) szeptemberben havi szinten 0,7 százalékkal emelkedett, éves összevetésben pedig 4,2 százalékos inflációt mutatott az augusztusi 3,3 százalék után. Az éves drágulás üteme így mindkét mutató szerint egyértelműen felszálló ágban van, hiszen júliusban még 2,9 százalékon állt mindkét index.

A maginfláció – amely a feldolgozatlan élelmiszerek és az energia áraitól megtisztított mutató – a index alapján éves szinten 1,6 százalékra gyorsult szeptemberben az augusztusi 1,4 százalékról.

Ez arra utal, hogy az áremelkedési nyomás az energiaárakon túl fokozatosan más termékcsoportokra is átterjed.

Az adatok összességében azt mutatják, hogy az olasz infláció három hónap alatt 2,9 százalékról 4,1 százalékra ugrott a HICP adatai alapján, ami az eurózóna egészének inflációs kilátásai szempontjából is figyelmeztető jelzés.

Forrás: Reuters

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