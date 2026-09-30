Hatalmas bajban van a legnagyobb horvát üzletlánc

A Studenac bankszámláját zárolták. A bírósági dokumentumok szerint a vállalat mintegy 390 millió eurónyi bankhitellel és 60,6 millió eurós lejárt szállítói tartozással rendelkezett, miközben a számláján mindössze 10,3 millió euró maradt. A cég saját előrejelzése alapján a következő 30 napban 76 millió eurónyi szállítói kifizetés válik esedékessé, miközben a várható bevétel csupán 59 millió euró, ami azt jelenti, hogy a likviditás heteken belül teljesen kimerül.

Egyes beszállítók már leállították a szállításokat, és több üzletet be kellett zárni.

A probléma gyökere a hitelből finanszírozott terjeszkedés

A Studenacot 1991-ben alapították a dalmáciai Omišban. Amikor 2018-ban a lengyel Enterprise Investors magántőkealap megvásárolta, a hálózat mindössze 384 üzlettel és alig több mint 200 millió eurós árbevétellel rendelkezett. Az új tulajdonos felvásárlások és organikus növekedés révén 2023 elejére 1100-ra, mára pedig több mint 1400-ra bővítette a boltok számát. A lánc 2024-ben Szlovéniába is belépett, 2025 októberében pedig egy 10 millió eurós elosztóközpontot nyitott Zágráb mellett.

A további növekedést eredetileg tőzsdei bevezetésből tervezték finanszírozni. A Studenac 2024 novemberében Varsóban és Zágrábban indított volna részvénykibocsátást, amivel a cég 35 százalékát kínálva mintegy 80 millió eurós tőkebevonást célzott meg. Egy héttel később azonban a nehéz tőkepiaci körülményekre hivatkozva visszavonták az ajánlatot.

Tőkeemelés helyett a cég újabb hiteleket vett fel,

2025 júliusában 300 millió eurós finanszírozási csomagot kötött a lengyel Bank Pekaóval, augusztusban pedig az EBRD nyújtott számára 70 millió eurós hitelt.

A pénzügyi helyzet ennek ellenére drámaian romlott. 2025-ben az árbevétel ugyan 12,5 százalékkal 854,4 millió euróra nőtt, az EBITDA azonban 65,8 millióról 51,8 millió euróra csökkent, miközben a nettó veszteség az előző évi egymillió euró alatti szintről 30,6 millió euróra ugrott. A bérköltségek 19,6 százalékkal emelkedtek, a bérleti díjak pedig 32,3 millióról 39,4 millió euróra nőttek. A 529,4 millió eurós rövid lejáratú kötelezettségek több mint háromszorosan meghaladták a 151,4 milliós forgóeszköz-állományt, a könyvvizsgáló pedig felhívta a figyelmet a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatos jelentős bizonytalanságra.

A Studenac helyzete a 2017-es Agrokor-összeomlás óta a horvát kiskereskedelem legnagyobb próbatétele.

A hétezer fős létszámú cég ugyan töredéke az egykori Agrokornak, ám így is az ország egyik legnagyobb magánmunkáltatója. A horvát élelmiszer-kiskereskedelem továbbra is növekszik – a 41 legnagyobb lánc bevétele 2025-ben 6,2 százalékkal 8,9 milliárd euróra emelkedett –, ám a Studenac árbevétel alapján csak a hatodik, és a német diszkontláncok, a Lidl és a Kaufland egyre erősebb versenyt támasztanak.

A kiskereskedelmi bérek 10,4 százalékkal nőttek, miközben az élelmiszerboltok száma csökkent, az árak pedig éves szinten mérséklődtek, ami szűkíti a profitmarzsokat. Az előcsődeljárás keretében a vállalatnak, tulajdonosának és hitelezőinek kell megegyezniük az adósság átstrukturálásáról, miközben az üzletek egyelőre nyitva maradnak.

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