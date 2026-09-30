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Holnaptól Európa is beszáll a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásába
Gazdaság

Holnaptól Európa is beszáll a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásába

Portfolio
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Fél év csúszás és hónapokig tartó tesztelés után eljött a nagy nap: csütörtöktől a MAVIR megkezdi a csatlakozást a MARI és PICASSO európai kiegyenlítőenergia-platformokhoz. Papíron olcsóbb és rugalmasabb rendszert kapunk, a már csatlakozott országok tapasztalata azonban árnyaltabb.

A nagyfeszültségű áramhálózatot üzemeltető MAVIR egy nyári tájékoztató során

az „év projektjének" nevezte a MARI-PICASSO csatlakozást.

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De miről is van szó? Az áramrendszerben a termelésnek és a fogyasztásnak minden pillanatban egyeznie kell. Ha egy felhő váratlanul a naperőművek fölé ér, vagy kiesik egy erőmű, a MAVIR tartalékokat hív be. A kiegyenlítő energiát kétféle tartalék szolgáltatja: az automatikusan induló (aFRR - PICASSO) perceken belül, a manuálisan indítható (mFRR - MARI) valamivel lassabban állítja helyre az egyensúlyt. A szolgáltatásért természetesen díjazásban is részesül az adott erőmű vagy fogyasztó (például felhasználásának csökkentésével, ha kevés a termelés).

Ezt a szolgáltatást eddig kizárólag hazai, jellemzően gáztüzelésű erőművek nyújthatták (és egyre gyakrabban villamosenergia-tárolók). A csatlakozás lezárta után azonban a MAVIR egy közös platformra adja be az igényét, és egy algoritmus választja majd ki a legolcsóbb elérhető ajánlatokat. (A csatlakozás kétirányú: a hazai szolgáltatók is ajánlhatnak külföldre.)

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A bevezetés fokozatos lesz: a MAVIR csütörtökön vezeti be a szabványos termékeket, a platformokhoz pedig október 6-ig csatlakozik, először a PICASSO-hoz, utána a MARI-hoz.

Átlagosan olcsóbb, negyedóránként drágább? A legnagyobb változás az elszámolást érinti. A kiegyenlítő energiát már nem ajánlatonként fizetik ki, hanem egységes áron, amelyet az utolsóként, vagyis a legdrágább még szükséges ajánlat határoz meg (a nagykereskedelmi árampiacon ismert merit order rendszerhez hasonlóan).

Az ALTEO szakértője a Portfolio-nak a nyugat-európai tapasztalatok alapján a rendszerről azt mondta, hogy

az átlagár legfeljebb minimálisan csökkent, miközben az ártüskék a csatlakozás előtti kilengések öt-tízszeresét is elérhetik.

Ez azért fordulhat elő, mert az olcsóbb szolgáltatás csak akkor tud hatást gyakorolni, ha a határkeresztező vezetékek kapacitása - vagyis, hogy mennyi áram tud áthaladni az országokon - megfelelő. Ha van egy hálózati szűkület, vagy egy téli hiány, esetleg egy geopolitikai sokk egyszerre sújtja a kontinenst, a közös piac előnye elpárolog.

Fizikailag Magyarország jól áll: 2022 óta mind a hét szomszédjával van villamos összeköttetése, és a régióban tranzitszerepet tölt be. A platformok szempontjából azonban egyelőre csak három határ számít: Ausztria, Szlovákia és Szlovénia már élesben csatlakozott, Horvátország és Románia csak 2027-ben követi, Szerbia és Ukrajna pedig nem része a rendszernek. Vagyis épp a déli, olcsó vízenergiát kínáló szomszédok maradnak ki egyelőre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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