Illegális fúrt kutak miatt került veszélybe Európa egyik éléskamrája

A délnyugat-spanyolországi Doñana Európa egyik legjelentősebb vizes élőhelye, amely az ibériai hiúztól kezdve a milliónyi vonuló madárig számos védett fajnak ad otthont. A park az Atlanti-óceán partján fekvő víztartó rétegből nyeri a vízutánpótlását, amelyet azonban több száz illegális kút csapol meg. A WWF spanyol szervezetének 2016-os becslése szerint a Doñana környékén több mint ezer illegális kút és 1700 jogellenesen kialakított tározó működött, amelyekkel mintegy 4200 futballpályányi területet öntöztek.

A probléma gyökerei a Franco-diktatúra idejére nyúlnak vissza

1971-ben a spanyol hatóságok a térség öntözését nemzetgazdasági érdekké nyilvánították, és egy nagyszabású állami program keretében indították be az intenzív mezőgazdasági termelést. A fő termény a vörös aranyként emlegetett eper lett, amelynek hektáronkénti bruttó bevétele a FAO adatai alapján elérheti a 150 ezer eurót, szemben a burgonya 20 ezer vagy a szőlő 15 ezer eurós hozamával. A hatóságok bőkezű vízkvótákat osztottak ki anélkül, hogy felmérték volna a vízkészlet teherbíró képességét. Az egyre bővülő ültetvények ellátására ez sem volt elegendő, így a gazdák illegális kutakkal és víztározókkal pótolták a hiányt.

A fordulópont 2019-ben következett be, amikor egy kétéves gyermek egy feltehetően illegálisan fúrt kútba esett és életét vesztette Málaga közelében. A tragédia nyomán a spanyol csendőrség (Guardia Civil) külön egységeket hozott létre a vízlopás felderítésére. 2021-ben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Spanyolország

megsértette az uniós jogot, amiért nem védte meg megfelelően a Doñana víztartó rétegét.

Azóta a hatóságok és a civil szervezetek műholdképekkel, drónokkal és helyszíni ellenőrzésekkel követik nyomon az illegális vízkivételt. A vizsgálók többek között a kutak vízhozammérőit ellenőrzik, amelyeket a gazdák gyakran erős mágnesekkel manipulálnak. Az illegális vízkitermelésért akár öt év szabadságvesztés is kiszabható. A spanyol kormány egy 1,4 milliárd eurós program keretében közel 300 illegális kutat záratott be a Doñana környékén, mezőgazdasági területeket vásárolt fel és alakított vissza természetes élőhellyé, miközben a turizmusban és a megújuló energiában kínál alternatív megélhetést az érintett gazdálkodóknak.

A gazdák is alkalmazkodni kényszerülnek, így sokan áttértek a nedvességérzékelőkkel kombinált csepegtető öntözésre, ami jelentősen csökkenti a víz- és műtrágya-felhasználást. Emellett kevésbé vízigényes növényeket termesztenek, és a vegetációs időszakot a hűvösebb hónapokra időzítik. A probléma ugyanakkor nem egyedi, hiszen Marokkóban, Indiában és az amerikai Kaliforniában is hasonló intézkedésekkel próbálják kordában tartani a mezőgazdasági vízkivételt, mivel az intenzív élelmiszer-termelés világszerte egyre erősebb nyomást gyakorol a helyi vízkészletekre.

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