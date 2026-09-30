Iráni háború ide, vagy oda: a vártnál is kisebb az amerikai infláció

Szeptemberben az amerikai foglalkoztatottság 90 ezer fővel bővült, felülmúlva a várakozásokat, miközben az augusztusi PCE infláció 3,4%-on maradt, ami kedvezőbb a vártnál. A második negyedéves GDP-növekedést is felfelé revideálták: az évesített adat 1,5%-ról 2,2%-ra emelkedett. Bár az adatok összességében kedvezőek, a Fed 2%-os inflációs céljától még mindig messze áll a gazdaság. A következő napokban a 2 éves amerikai államkötvényhozamok alakulása lehet irányadó a piaci várakozások szempontjából.

Az ADP felmérése szerint szeptemberben az amerikai foglalkoztatottság 90 ezer fővel bővült az előző havi 38 ezer fős bővülés után (várakozás: 70 ezer fő). A PCE infláció augusztusban az előző hónappal megegyezően 3,4%-kal bővült (várakozás: 3,7%), miközben a PCE maginfláció változatlanul 3% maradt (várakozás: 3,3%). A háztartások fogyasztása havi alapon 0,9%-kal emelkedett, bevételeik 0,2%-kal.

Ezen felül a második negyedéves GDP adatokat felfelé revideálták. A GDP évesített negyedéves növekedése 1,5% helyett 2,2% lett, míg a fogyasztás 3,4% helyett 3,8% lett. Ezzel párhuzamosan a negyedéves PCE inflációt 3,6%-ról 3,3%-ra csökkentették.

Összességében a bejövő adatok minden szempontból kedvezőek.

Egy újabb munkaerőpiaci adat, ami arra utal, hogy újra gyorsulhat a munkareőpiac, miközben a magas energiaárak ellenére a PCE infláció tartja magát. Eközben a gazdasági növekedés a vártnál is erősebb.

Azonban a nagy kérdés az, hogyan reagál erre a Fed, aki továbbra is a 2%-os inflációs célt akarja elérni, amitől még a mostani kedvező adatok ellenére is nagyon messze vagyunk. Az elkövetkező napokban a 2 éves amerikai államkötvényhozamok alakulását lesz érdemes figyelni, mert ez mutatja azt, milyen kamatpályában gondolkodik a piac nagyjából a következő egy évre előre.

Amennyiben a 2 éves kötvény hozama csökkenésnek indulna, az a részvénypiacoknak is erős löketet jelentene.

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