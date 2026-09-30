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Kettős csapás érte Európa vezető gazdaságát: az egekben az árak, miközben fogynak a munkahelyek
Gazdaság

Kettős csapás érte Európa vezető gazdaságát: az egekben az árak, miközben fogynak a munkahelyek

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Augusztusban tovább erősödött az importált inflációs nyomás Németországban, miközben a kiskereskedelem valamelyest korrigálta a júliusi visszaesést, a munkaerőpiac azonban tovább gyengült.
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Információ és jelentkezés

A Destatis szerdán közzétett adatai szerint az importárak éves alapon 8,3%-kal emelkedtek augusztusban, ami 2022 decembere óta a legerősebb növekedés.

Júliushoz képest 1%-os volt a drágulás.

Az exportárak éves összevetésben 4,7%-kal, havi alapon 0,4%-kal emelkedtek.

Az importárak emelkedését elsősorban az energia drágulása hajtotta, amely éves alapon 43%-os volt. Az áram importára 63,9%-kal, a kőolajtermékeké 63,3%-kal, a földgázé 41,9%-kal, a nyersolajé pedig 32%-kal nőtt. A Destatis szerint ebben továbbra is erősen érződött a közel-keleti, illetve iráni háború hatása.

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Az energia nélkül számított importárak ugyanakkor jóval mérsékeltebben, 5,1%-kal emelkedtek. A köztes termékek 11%-kal drágultak, ezen belül a réz és félkész réztermékek ára 38,1%-kal nőtt.

Az energiaár-sokk az exportárakban is megjelent: az exportált energia 44,1%-kal került többe, mint egy évvel korábban, a kőolajtermékek ára pedig 53,6%-kal emelkedett. Az exportált köztes termékek ára 7%-kal, a beruházási javaké 2,5%-kal nőtt éves alapon. Eközben az importált mezőgazdasági termékek átlagosan 2,4%-kal, a fogyasztási cikkek 0,5%-kal lettek olcsóbbak az egy évvel korábbinál, az élelmiszerek importára pedig 7,4%-kal csökkent.

A lakossági energiaköltségek ugyanakkor az év első felében tovább mérséklődtek.

A német háztartások átlagosan 11,58 eurócentet fizettek egy kilowattóra földgázért, 5,3%-kal kevesebbet, mint 2025 második felében, az áram átlagára pedig 6,4%-kal 37,97 centre csökkent. A 2021 első felében mért szinthez képest azonban a gáz még mindig 80,7%-kal, az áram 16,4%-kal volt drágább. A vállalati és intézményi fogyasztóknál a földgáz ára már 1,8%-kal emelkedett az előző fél évhez képest, amit a Destatis a Hormuzi-szoros körüli válság első hatásaival hozott összefüggésbe.

A belső kereslet oldalán némi javulás látszott:

a német kiskereskedelmi forgalom augusztusban reálértéken 1,3%-kal nőtt júliushoz képest, miután az előző hónapban 3,2%-os visszaesést mértek.

Éves alapon ugyanakkor még 0,4%-os csökkenésben maradt. Az élelmiszer-kiskereskedelem havi alapon 0,9%-kal, a nem élelmiszer jellegű forgalom 1,6%-kal, az online és csomagküldő értékesítés pedig 3,7%-kal bővült reálértéken.

A munkaerőpiaci adatok ennél gyengébb képet mutatnak:

augusztusban 45,41 millió foglalkoztatott volt Németországban, szezonális kiigazítás után 29 ezerrel kevesebb, mint júliusban, éves alapon pedig 235 ezer fővel, 0,5%-kal csökkent a foglalkoztatás.

A munkanélküliek száma 1,86 millióra nőtt, ami 6,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 4,0%-on maradt, ilyen magas értéket legutóbb 2016 júniusában mértek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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