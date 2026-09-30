Kiderült az igazság a modern autókról: így gyűjtenek bizalmas adatokat a sofőrökről

Míg a Mozilla Foundation 2023-as jelentése még csupán az adatvédelmi irányelvek elemzésén alapult, a mostani kutatás során már valós adatforgalmat mértek különféle élethelyzetekben. A járműveket álló helyzetben és vezetés közben is vizsgálták, sőt a tisztán elektromos modelleket Faraday-sátorban is tesztelték, hogy kiderítsék, mobilhálózat hiányában átirányítják-e a forgalmat Wi-Fi-re. Bár az adatcsomagok tartalmát a titkosítás miatt nem tudták kiolvasni, a DNS-forgalom, a TLS-kézfogások, valamint az adattovábbítások időzítése és volumene így is értékes információkkal szolgált.
Minden vizsgált jármű kapcsolatba lépett a gyártó saját szervereivel, ám néhány modell – például a Buick Envista és a Mercedes-Benz EQS – ennél nem ment tovább. Ezzel szemben a Tesla Model 3 összesen 34 hirdetési, nyomkövetési és analitikai domainnel, valamint az infotainment rendszerbe integrált alkalmazásokhoz tartozó további 37 domainnel kommunikált. A legtöbb jármű az Alphabet domainjeihez kapcsolódott, ami az Android Automotive OS elterjedtsége miatt nem meglepő. A kutatók ugyanakkor rámutattak, hogy a megfigyelt hálózati címek közül sok – mint a doubleclick.net vagy a googlesyndication.com –
tisztán hirdetési célokat szolgál, és egyáltalán nem szükséges az alapvető szolgáltatások működéséhez.
A Faraday-sátorban végzett tesztek vegyes eredményt hoztak. Egyes elektromos modellek – köztük a Cadillac Lyriq és a Rivian R1S – mobilhálózat hiányában egyszerűen leállították a kapcsolódó alrendszereket, mások viszont átirányították az adatforgalmat Wi-Fi-re. A Tesla Cybertruck ezen felül egyedülálló viselkedést mutatott, ugyanis v
ezetés közben 26-tal több harmadik féltől származó domainnel lépett kapcsolatba, mint álló helyzetben.
A szakértők emellett 30 kapcsolódó mobilalkalmazást is megvizsgáltak. Megállapították, hogy ezek használata bizonyos esetekben több mint 20 újabb hirdetési és nyomkövető vállalat számára teszi hozzáférhetővé a felhasználók adatait. A felmérés szerint a General Motors, a Toyota és a Nissan alkalmazásai bizonyultak a legproblémásabbnak.
A megkeresett 17 gyártó közül 14 válaszolt, ám a reakciók nem túl biztatóak. Mindegyikük arra hivatkozott, hogy a harmadik felekkel kötött szerződések tiltják a személyes adatok felhasználását az adatvédelmi megállapodás keretein túl, vagyis
pontosan ugyanazokra az irányelvekre támaszkodnak, amelyeket a Mozilla Foundation már 2023-ban is lesújtónak talált.
Hét gyártó álláspontja szerint a fogyasztó felelőssége elolvasni és elfogadni a felhasználási feltételeket, annak ellenére, hogy a szoftverek gyakran gyárilag telepítve vannak az autókba, az adatmegosztás megtagadása pedig funkcióvesztéssel járhat. Egyetlen pozitív fejlemény történt: a Honda a megkeresés hatására módosította gyakorlatát, és kijelentette, hogy a továbbiakban már nem oszt meg pontos helyadatokat legalább egy nyomkövető vállalattal.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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