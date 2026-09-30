Kiderült, mire költi az MVM az uniós milliárdokat

A támogatást az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. konzorciuma nyerte el. A 138,6 milliárd forintos uniós forráshoz a cégek 46,2 milliárd forint saját pénzt tesznek. A program a csoport teljes elosztóhálózatát érinti, és mintegy 230 ezer okosmérő felszerelése is benne van.
Ha a számokat egymás mellé tesszük, a támogatás a teljes költség pontosan 75 százalékát fedezi, ami az elosztók számára adható legmagasabb támogatási arány. A megawattonkénti költség is pontosan kijön: 184,8 milliárd forint osztva 1400 megawattal az
132 millió forint megawattonként
- ami megegyezik a pályázati felhívásban rögzített egységköltséggel.
A pénzből nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékek épülnek és újulnak meg, új alállomások és transzformátorállomások létesülnek, a meglévő alállomások kapacitása pedig bővül. Táppontsűrítés is lesz, vagyis új betáplálási pontok épülnek, hogy rövidebb legyen az áram útja az alállomástól a fogyasztóig.
A közlemény szerint a program kiemelt része a digitalizáció. Ennek elemei:
- IoT-alapú felügyeleti és irányítási rendszer több mint 200 ezer végponton, az alállomásoktól a terepi eszközökig;
- Digitális eszközmenedzsment-rendszer;
- Optikai hálózat fejlesztése;
- Távolról kezelhető oszlopkapcsolók és kapcsolóeszközök;
- Zárlati áramok megszakítására alkalmas készülékek és zárlatjelzők;
Az MVM azt is közölte, hogy augusztusra 9,2 gigawattra nőtt az időjárásfüggő termelők beépített teljesítménye, amiből 8,8 gigawatt a naperőművek. Az egyik probléma pont az, hogy a hazai hálózatot nem erre tervezték. Közben azért a napelemes építési láz is lassul: négy év után idén először maradhat 1 gigawatt alatt az éves növekmény. Az 1400 megawattnyi új befogadóképesség a mostani időjárásfüggő kapacitás nagyjából 15 százaléka.
Előzmények
A támogatás a júniusban kiírt, összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázatcsomagból érkezik, amelynek hálózatfejlesztési része 486 milliárd forint. Az MVM ennek mintegy 28,5 százalékát nyerte el. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a bejelentéskor közel 5000 megawattnyi új, főként megújuló termelőkapacitás csatlakozását ígérte, és ennek az MVM-projekt bő negyedét adja.
A Magyar Fejlesztési Bank augusztusban mind az öt támogatási szerződést aláírta a MAVIR-ral, az EON-nal és az MVM-mel. Mészáros Lőrinc cégét, az OPUS TITÁSZ-t viszont átláthatósági okokból kizárták, a társaság jogi útra viszi az ügyet.
Az MVM elosztói korábban sem álltak le: tavaly novemberben 11,9 milliárd forint uniós támogatásból indítottak digitális hálózatfejlesztést, a mostani program pedig a közlemény szerint a helyreállítási terv első ütemében megkezdett munkát folytatja.
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Kiderült, mire költi az MVM az uniós milliárdokat
132 millió forint megawattonként.
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