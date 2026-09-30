24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kimondta a miniszter: tizenhat év után nagy fordulat történt a magyar közmédiában
Gazdaság

Kimondta a miniszter: tizenhat év után nagy fordulat történt a magyar közmédiában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Republikon Intézet legújabb elemzése szerint jelentősen kiegyensúlyozottabbá és sokszínűbbé vált az M1 Híradó működése, miután nőtt a független szakértők jelenléte és a bemutatott politikai álláspontok köre – írta  Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A kutatás a közszolgálati csatorna híradójának 2025-ös és 2026-os teljesítményét vetette össze. Az eredmények alapján a vizsgált időszakban a politikai szereplők megjelenése arányosabbá, a felhasznált hírforrások köre pedig változatosabbá vált.

Tarr Zoltán kiemelte, hogy bár egyetlen vizsgált hét eredményeiből nem szabad messzemenő, hosszú távú következtetéseket levonni – amit a kutatást végző intézet is hangsúlyoz –,

a pozitív elmozdulás több eleme már most világosan kimutatható a statisztikákból.

A miniszter értékelése szerint a változások mértékét jól jelzi, hogy "tizenhat év után propagandagépezetből valódi sajtófelületté vált a közmédia".

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

Letartóztattak két exminisztert, azonnal megszólalt Magyar Péter

A tárcavezető hozzátette, hogy a megkezdett munkát a jövőben is folytatni kívánják, hiszen a cél a társadalmi elvárásoknak megfelelő, hiteles és objektív tájékoztatás biztosítása. "Azért dolgozunk, hogy a közmédia mindenkié legyen" – fogalmazott bejegyzésében a politikus.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit

Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv

Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility