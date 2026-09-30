Kimondta a miniszter: tizenhat év után nagy fordulat történt a magyar közmédiában

A kutatás a közszolgálati csatorna híradójának 2025-ös és 2026-os teljesítményét vetette össze. Az eredmények alapján a vizsgált időszakban a politikai szereplők megjelenése arányosabbá, a felhasznált hírforrások köre pedig változatosabbá vált.

Tarr Zoltán kiemelte, hogy bár egyetlen vizsgált hét eredményeiből nem szabad messzemenő, hosszú távú következtetéseket levonni – amit a kutatást végző intézet is hangsúlyoz –,

a pozitív elmozdulás több eleme már most világosan kimutatható a statisztikákból.

A miniszter értékelése szerint a változások mértékét jól jelzi, hogy "tizenhat év után propagandagépezetből valódi sajtófelületté vált a közmédia".

A tárcavezető hozzátette, hogy a megkezdett munkát a jövőben is folytatni kívánják, hiszen a cél a társadalmi elvárásoknak megfelelő, hiteles és objektív tájékoztatás biztosítása. "Azért dolgozunk, hogy a közmédia mindenkié legyen" – fogalmazott bejegyzésében a politikus.

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