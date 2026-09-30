Kitört a botrány a milliárdos támogatás körül: Navracsics Tibor is megszólalt

Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek juttatott 1,8 milliárd forintos állami támogatás ügyében. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint a támogatás odaítélésekor összeférhetetlenség állhatott fenn, ezt azonban a társaság és a korábbi tárcavezető, Navracsics Tibor is vitatja.

A támogatást 2026 januárjában a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ítélte meg a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz kapcsolódó rendezvények és fejlesztések megvalósítására. Lőrincz szerint a támogatási okirat kiadásakor a minisztérium egyik felsővezetője egyben a kedvezményezett társaság vezető tisztségviselője is volt. A tárca ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságánál.

A miniszter az államháztartási szabályokra hivatkozva azt állítja, hogy ilyen körülmények között a támogatás nem lett volna odaítélhető. Szerinte a támogatási okirat kiadásakor fennálló összeférhetetlenség az államháztartási törvény súlyos megsértését jelentheti.

A vita egyik központi kérdése, hogy pontosan miről rendelkezett a 1380/2025. (X. 20.) kormányhatározat. A dokumentum valóban a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 program megvalósításáról szól: a kormány egyetértett a szükséges intézkedések előkészítésével és végrehajtásával, és 2026-ra legfeljebb 2,0012 milliárd forint többletforrás biztosításáról rendelkezett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezetében. A határozat ugyanakkor a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-t nem nevezi meg kedvezményezettként, és az 1,8 milliárd forintos támogatás odaítéléséről sem rendelkezik név szerint.

Lőrincz erre alapozva vitatja Navracsics korábbi érvelését, amely szerint a minisztérium a támogatás odaítélésekor a kormány döntését hajtotta végre.

A miniszter álláspontja szerint a kormányhatározat a program finanszírozásához biztosított forrást, a konkrét kedvezményezettről és a támogatásról viszont a tárca döntött.

A cég visszautasítja a vádakat

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közleményben utasította vissza a felvetéseket. A társaság szerint a három önkormányzat és négy civil szervezet tulajdonában álló cég a jogszabályok betartásával valósítja meg a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 programot, amelynek finanszírozását álláspontjuk szerint a 1380/2025-ös kormányhatározat alapozta meg.

A társaság közlése szerint a programhoz 92 település csatlakozott, és több száz civil szervezet, sportegyesület, iskola és egészségügyi intézmény vesz részt benne. A pályázati felhívásokra összesen 366 pályázat érkezett, amelyek közül 242 kapott támogatást. A cég által közölt pályázati számok egy korábbi közérdekűadat-igénylésre adott válaszban is megjelentek; az akkori összesítés 1,258 milliárd forintnyi megítélt támogatást tartalmazott.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részletesen ismertette a források felhasználását is. Közlése szerint közel 331 millió forint jutott a kistelepüléseken élők rendszeres mozgását segítő programokra, 200 millió a járásközpontok sportmotivációs programjaira, 80 millió a téli mozgásformák népszerűsítésére, közel 562 millió pedig iskolák, sportegyesületek és civil szervezetek rendezvényeire. További 165 millió forintot különítettek el a fogyatékossággal élők és speciális igényű emberek sport- és mozgásprogramjaira.

A társaság szerint a pályázatokat nyilvánosan hirdették meg, és előre közzétett szakmai kérdéssor alapján lehetett jelentkezni. A cég ezért visszautasítja, hogy a program előkészítése vagy végrehajtása során hűtlen kezelés vagy költségvetési csalás történt volna.

Navracsics: az érintett vezető nem vett részt a döntésben

Navracsics Tibor már a feljelentés bejelentése után azzal érvelt, hogy a minisztérium a kormányhatározatot hajtotta végre. Azóta újabb Facebook-bejegyzésben reagált Lőrincz Viktória érvelésére, ezúttal az összeférhetetlenség kérdésére koncentrálva.

A volt miniszter szerint a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján önmagában nem összeférhetetlen, ha egy kormánytisztviselő – akár szakmai felsővezető – egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság igazgatósági tagja. Azt is állítja, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. igazgatósága nem vesz részt a társaság napi operatív működésében és nem dönt szerződéskötésekről.

Navracsics szerint ennél is lényegesebb, hogy az érintett szakmai felsővezető nem vett részt sem az 1,8 milliárd forintos támogatási okirat minisztériumi előkészítésében, sem az arról szóló döntés meghozatalában. Ezzel lényegében azt vitatja, hogy a kettős tisztség önmagában megalapozná a Lőrincz által felvetett összeférhetetlenséget.

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