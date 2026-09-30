Könnyebbé válik a cégek feltérképezése – AI alapú szolgáltatást indított el az Opten

Egy 50 milliós szerződés előtt állok ezzel a céggel. Mit érdemes tudnom róla?
– egy cégvezető ilyen jellegű kérdéseire is képes érdemi válaszokat adni az Opten új szolgáltatása.
Az Opten AI asszisztens abban segíthet, hogy egy adott vállalkozás feltérképezése során rámutasson az adott cég erősségeire, gyengeségeire az Opten céginformációiból származó releváns adatok és összefüggések felhasználásával.
Az eredményeket pedig táblázatokban, grafikonokban is képes összefoglalni az AI asszisztens.
„Egy cég lehet, hogy önmagában jól prosperál, de vannak olyan leány- és testvérvállalatai, amelyekkel viszont komoly problémák merülhetnek fel, és ez nagymértékben kihathat a cégre” – mondott egy példát arra Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai és operatív igazgatója, amikor nagy hasznát lehet venni a cég új szolgáltatásának. Nemcsak az adott cég közvetlen kapcsolati hálóját tudja gyorsan bemutatni az alkalmazás, hanem közvetett kapcsolati hálót is, feltérképezve a teljes céghálót.
Az újságírói kutatást is nagyban segítheti a szolgáltatás például a cégek hátterének és üzleti kapcsolatainak feltárásában, vagy megválaszolva olyan kérdéseket, hogy hány cég kötődhet közvetlenül vagy közvetve egy adott üzletemberhez.
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