Közlekedési akadályokra kell számítani a Lánchíd környékén

Ma éjszaka tisztítják a Váralagutat, csütörtök éjjel pedig a Lánchidat és a városligeti Zielinski hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója szerdán az MTI-vel.

A Váralagutat szerda 23.30 és csütörtök 4.30 között tisztítják meg. A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy

a jelzett időszakban a Váralagút helyett válasszanak más útvonalat.

Közölték: a városligeti Zielinski hidat csütörtök 23.30-tól, a Lánchidat 23.30 és 4.30 között mossák kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel, néhány órás ideiglenes zárás mellett. A munkálatok az éjszakai buszjáratokat nem érintik, azok a megszokott útvonalon és menetrendben közlekednek.

Az éjszakai munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak,

amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja a főváros kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat - írták.

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