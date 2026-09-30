Letartóztatás: már át is szállították Seszták Miklós az őrizeti helyére

A nyomozó hatóság szerint megalapozottan feltételezhető, hogy az egykori tárcavezető miniszterként több esetben is törvénytelenül járt el.

A legsúlyosabb gyanú szerint 2015 és 2018 között Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előnyre tettek szert.

A nyomozási bíró döntését követően Sesztákot rendőrautóval vitték a büntetés-végrehajtási intézetbe. A sajtó elől elzárva, a járművel közvetlenül az épület udvarára hajtottak, így a nyilvános, vezetőszáron történő kísérés elmaradt. A volt miniszter határozottan tagadja a bűncselekmények elkövetését, állítása szerint az ügyészségi gyanú minden eleme teljesen alaptalan.

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