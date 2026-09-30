Letartóztattak két exminisztert, azonnal megszólalt Magyar Péter

Letartóztatták Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert egy 12 milliárd forintos, a Volánbusz beszerzéseihez kapcsolódó vesztegetési ügy gyanújával. A rendszerváltás óta először fordult elő, hogy korábbi tárcavezetőt helyeztek letartóztatásba Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a politikai közélet megtisztulásának szükségességéről beszélt a Facebook-oldalán. Eközben az ügyészség Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatását is indítványozta a bíróságnál.

A bíróság letartóztatta Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert egy 12 milliárd forintos vesztegetési ügy gyanújával – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Szerinte a kényszerintézkedés mérföldkőnek számít a hazai igazságszolgáltatás történetében, ugyanis

a rendszerváltás óta, vagyis 1990 óta most első alkalommal került letartóztatásba egy korábbi tárcavezető.

Seszták Miklós korábban Orbán Viktor kabinetjében töltött be miniszteri tisztséget, jelenleg pedig országgyűlési képviselőként tevékenykedik. A hatóságok gyanúja szerint a politikus egy rendkívül súlyos, mintegy 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben érintett, amely a Volánbusz beszerzéseit érintette.

A példátlan ügy és az eljárás megindulása kapcsán a kormányfő határozott üzenetet fogalmazott meg a politikai közélet megtisztulásának szükségességéről, hangsúlyozva, hogy "lobogjon a Tisztítótűz!".

Eközben a bíróság elé terjesztette indítványát az ügyészség Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatásáról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás