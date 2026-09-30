24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Letartóztattak két exminisztert, azonnal megszólalt Magyar Péter
Gazdaság

Letartóztattak két exminisztert, azonnal megszólalt Magyar Péter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Letartóztatták Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert egy 12 milliárd forintos, a Volánbusz beszerzéseihez kapcsolódó vesztegetési ügy gyanújával. A rendszerváltás óta először fordult elő, hogy korábbi tárcavezetőt helyeztek letartóztatásba Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a politikai közélet megtisztulásának szükségességéről beszélt a Facebook-oldalán. Eközben az ügyészség Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatását is indítványozta a bíróságnál.

A bíróság letartóztatta Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert egy 12 milliárd forintos vesztegetési ügy gyanújával – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Szerinte a kényszerintézkedés mérföldkőnek számít a hazai igazságszolgáltatás történetében, ugyanis

a rendszerváltás óta, vagyis 1990 óta most első alkalommal került letartóztatásba egy korábbi tárcavezető.

Seszták Miklós korábban Orbán Viktor kabinetjében töltött be miniszteri tisztséget, jelenleg pedig országgyűlési képviselőként tevékenykedik. A hatóságok gyanúja szerint a politikus egy rendkívül súlyos, mintegy 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben érintett, amely a Volánbusz beszerzéseit érintette.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

Figyelmeztetésben részesítette Baka András az Országgyűlést

A példátlan ügy és az eljárás megindulása kapcsán a kormányfő határozott üzenetet fogalmazott meg a politikai közélet megtisztulásának szükségességéről, hangsúlyozva, hogy "lobogjon a Tisztítótűz!".

Eközben a bíróság elé terjesztette indítványát az ügyészség Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatásáról.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, Seszták Miklósról már a bíróság döntött

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility