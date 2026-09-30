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Lezárul egy moratórium, de a szabályszegőkkel szemben a kormány szigorúan lép fel
Gazdaság

Lezárul egy moratórium, de a szabályszegőkkel szemben a kormány szigorúan lép fel

Portfolio
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Szeptember 30-án lezárul a fakitermelési moratórium Magyarországon, ez azonban nem jelenti az erdők tömeges kiirtását, a kiemelkedő természeti értékű területek ugyanis továbbra is teljes védelmet élveznek – derült ki Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős miniszterének Facebook-bejegyzéséből.

A moratórium ideje alatt a szakemberek részletesen felmérték a hazai erdőterületeket a megalapozott és felelősségteljes jövőbeli döntések előkészítése érdekében. Ennek eredményeként

a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat a jövőben sem vonják be az ipari faanyagtermelésbe.

Az egyéb besorolású erdőterületeken olyan fenntartható gazdálkodási modellt vezetnek be, amely egyszerre veszi figyelembe az ökológiai és a lakossági szempontokat. Gajdos László kiemelte, hogy az új szabályozás egyensúlyt teremt, garantálva az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet, valamint a lakossági tűzifaszükséglet biztosítását.

A szabályszegőkkel szemben a jövőben is a legszigorúbban fognak fellépni. A politikus hangsúlyozta, hogy a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás, és amennyiben a szabályok megszegése a tudomásukra jut, a legkeményebben lépnek fel a pusztítást elkövetőkkel szemben.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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