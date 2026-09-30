Magyar Péter keményen üzent Orbán Viktornak

Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook videóban felidézte, hogy a "Tisztítótűz művelet" keretében bíróság elrendelte Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását több mint 11 milliárd forintos kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt, valamint őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi minisztert szabálytalan közpénzosztás és tiltott kampányfinanszírozás vádjával. A kormányfő szerint ez a rendszerváltás óta az első alkalom, hogy korábbi kormánytagoknak tényleges büntetőjogi következményekkel kell szembenézniük rendszerszintű korrupció miatt. Magyar Péter éles kritikával illette az Állami Számvevőszék elnökét, Matolcsy György jegybankelnököt és családját, valamint a Mi Hazánk Mozgalmat is. A miniszterelnök felszólította Orbán Viktor volt miniszterelnököt és szövetségeseit a nemzeti vagyon visszaszolgáltatására, az állampolgárokat pedig a korrupciós bizonyítékok hatóságokhoz való eljuttatására kérte.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában beszélt arról, hogy a bíróság elrendelte Seszták Miklós volt miniszter és országgyűlési képviselő letartóztatását, míg Hankó Balázs korábbi tárcavezetőt őrizetbe vették a hatóságok az állam által indított "Tisztítótűz művelet" keretében.

Magyar Péter tájékoztatása szerint a korrupcióellenes fellépés mérföldkőhöz érkezett a korábbi kormányzati tisztségviselők érintettségével. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter esetében a gyanú szerint több mint 11 milliárd forint készpénzben átvett kenőpénzről van szó, amelyet a Volánbusszal szerződő vállalatok képviselőitől fogadott el.

A rendszerváltás óta ez az első olyan alkalom a hazai közéletben, amikor egy korábbi kormánytagnak tényleges büntetőjogi következményekkel kell szembenéznie a vádak szerint megvalósult rendszerszintű korrupció miatt

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő beszédében kitért Seszták Miklós korábbi, Kisvárdához köthető tevékenységére is, amelyet többszörösen túlárazott és kihasználatlan beruházások helyszíneként írt le. Példaként említette a lówellness-projektet, a csődbe ment csigagyárat, valamint a moziparkot. Emellett utalt a győri és pécsi kaszinókoncessziókra, a balatoni kemping- és sportpálya-fejlesztésekre, továbbá a vizes világbajnokság kapcsán elköltött milliárdos összegekre is.

A művelet másik kulcsszereplője, Hankó Balázs volt miniszter és országgyűlési képviselő jelenleg hatósági őrizetben van. Őt azzal gyanúsítják, hogy 11 milliárd forintnyi közpénzt osztott szét szabálytalanul, valamint bűnszervezetben elkövetett tiltott párt- és kampányfinanszírozási tevékenységet folytatott.

Magyar Péter éles kritikával illette az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét, akit Matolcsy György jegybankelnök korábbi helyetteseként azonosított. Kijelentette, hogy a számvevőszék vezetője passzív maradt a kampányfinanszírozási szabálytalanságok gyanúja kapcsán, miközben utalt arra is, hogy Matolcsy György családja korábban százmilliárdos összegeket vont ki a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból. A miniszterelnök emellett bírálta a Mi Hazánk Mozgalmat, Toroczkai Lászlót, valamint a "zöld Fidesz" tagjait, amiért szerinte hallgatnak a nyilvánosságra került korrupciós ügyekről.

Arra kérek mindenkit, hogy őrizze meg a vonatkozó dokumentumokat és juttassa el azokat a hatóságokhoz, ezzel is segítve annak feltárását, hogy kik hozták a döntéseket, és kik gazdagodtak meg a közpénzekből

– tette hozzá a miniszterelnök, aki az állampolgárok és a tanúk együttműködését kérte a hálózat teljes felszámolásához.

A kormányfő megerősítette, hogy a kormány minden törvényes eszközzel biztosítja a nyomozók, az ügyészek, a bírák, valamint a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak függetlenségét és védelmét a politikai nyomásgyakorlással szemben. Beszéde végén Magyar Péter felszólította Orbán Viktor volt miniszterelnököt és szövetségeseit a nemzeti vagyon visszaszolgáltatására.

Végül pedig üzenem a bujkáló török császárnak, Orbán Viktornak és a rettegő politikus bűnöző társainak. Adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját. És jól jegyezzék meg, ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztítótűz műveletet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka