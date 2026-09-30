Magyar Péter keményen üzent Orbán Viktornak

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában beszélt arról, hogy a bíróság elrendelte Seszták Miklós volt miniszter és országgyűlési képviselő letartóztatását, míg Hankó Balázs korábbi tárcavezetőt őrizetbe vették a hatóságok az állam által indított "Tisztítótűz művelet" keretében.
Magyar Péter tájékoztatása szerint a korrupcióellenes fellépés mérföldkőhöz érkezett a korábbi kormányzati tisztségviselők érintettségével. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter esetében a gyanú szerint több mint 11 milliárd forint készpénzben átvett kenőpénzről van szó, amelyet a Volánbusszal szerződő vállalatok képviselőitől fogadott el.
A rendszerváltás óta ez az első olyan alkalom a hazai közéletben, amikor egy korábbi kormánytagnak tényleges büntetőjogi következményekkel kell szembenéznie a vádak szerint megvalósult rendszerszintű korrupció miatt
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A kormányfő beszédében kitért Seszták Miklós korábbi, Kisvárdához köthető tevékenységére is, amelyet többszörösen túlárazott és kihasználatlan beruházások helyszíneként írt le. Példaként említette a lówellness-projektet, a csődbe ment csigagyárat, valamint a moziparkot. Emellett utalt a győri és pécsi kaszinókoncessziókra, a balatoni kemping- és sportpálya-fejlesztésekre, továbbá a vizes világbajnokság kapcsán elköltött milliárdos összegekre is.
A művelet másik kulcsszereplője, Hankó Balázs volt miniszter és országgyűlési képviselő jelenleg hatósági őrizetben van. Őt azzal gyanúsítják, hogy 11 milliárd forintnyi közpénzt osztott szét szabálytalanul, valamint bűnszervezetben elkövetett tiltott párt- és kampányfinanszírozási tevékenységet folytatott.
Magyar Péter éles kritikával illette az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét, akit Matolcsy György jegybankelnök korábbi helyetteseként azonosított. Kijelentette, hogy a számvevőszék vezetője passzív maradt a kampányfinanszírozási szabálytalanságok gyanúja kapcsán, miközben utalt arra is, hogy Matolcsy György családja korábban százmilliárdos összegeket vont ki a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból. A miniszterelnök emellett bírálta a Mi Hazánk Mozgalmat, Toroczkai Lászlót, valamint a "zöld Fidesz" tagjait, amiért szerinte hallgatnak a nyilvánosságra került korrupciós ügyekről.
Arra kérek mindenkit, hogy őrizze meg a vonatkozó dokumentumokat és juttassa el azokat a hatóságokhoz, ezzel is segítve annak feltárását, hogy kik hozták a döntéseket, és kik gazdagodtak meg a közpénzekből
– tette hozzá a miniszterelnök, aki az állampolgárok és a tanúk együttműködését kérte a hálózat teljes felszámolásához.
A kormányfő megerősítette, hogy a kormány minden törvényes eszközzel biztosítja a nyomozók, az ügyészek, a bírák, valamint a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak függetlenségét és védelmét a politikai nyomásgyakorlással szemben. Beszéde végén Magyar Péter felszólította Orbán Viktor volt miniszterelnököt és szövetségeseit a nemzeti vagyon visszaszolgáltatására.
Végül pedig üzenem a bujkáló török császárnak, Orbán Viktornak és a rettegő politikus bűnöző társainak. Adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját. És jól jegyezzék meg, ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztítótűz műveletet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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