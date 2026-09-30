Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv

Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta az Állami Számvevőszéket, amiért az szerinte nem hajlandó kivizsgálni a Fidesz-KDNP milliárdos pártfinanszírozási botrányát. A miniszterelnök szerint az ÁSZ passzivitása nem új keletű: már az MNB-alapítványok ügyében is hasonló mintát követett. Az ügy hátterében a Nemzeti Kulturális Alap 17,6 milliárd forintos támogatási programjának botránya áll, amelyben a gyanú szerint politikai szempontok alapján osztották szét a pénzeket, részben a 2026-os kampány finanszírozására. Az eljárás büntetőüggyé szélesedett: Hankó Balázs volt kulturális minisztert őrizetbe vették, a Fidesz szervereit lefoglalták, az ÁSZ azonban a pártok gazdálkodásának ellenőrzését csak a következő ütemben tervezi.

Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta az Állami Számvevőszéket, amiért az szerinte elhallgatja az egykori kormány-, most ellenzéki Fidesz-KDNP pártok milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányát, és ezzel fedezi a frakció működését.

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében számon kérte a Windish László által vezetett ellenőrző szervet, amiért az szerinte nem hajlandó kivizsgálni a kormánypárt gyanús pénzmozgásait.

Úgy látja, a szervezet jelenlegi passzivitása egy korábbi mintát követ, amely már a jegybanki alapítványok tőkéjének kiszervezésekor is megfigyelhető volt.

"Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB-alapítványok százmilliárdos kifosztása idején" – mutatott rá a párhuzamra Magyar Péter, aki szerint a Számvevőszék most is asszisztál a visszaélések eltitkolásához.

A miniszterelnök az elmúlt hetek új sebességbe kapcsolt NKA-ügyre utalt, mivel a hatósági vizsgálatok alapján a Nemzeti Kulturális Alap 2025–2026-os, mintegy 17,6 milliárd forintos kiemelt támogatási programja adja, amelyből több száz szervezet és előadó kapott pénzt. A botrány tavasszal, a választás után robbant ki, miután nyilvánosságra kerültek olyan támogatások, amelyek kedvezményezettjei között Fideszhez kötődő előadók, egyesületek és helyi szervezetek is voltak, több esetben pedig a támogatott programokat a 2026-os választási kampányhoz kapcsolódó rendezvényeken valósították meg. A nyomozás alapját később az a gyanú képezte, hogy a 2025 júliusától működő egyedi támogatási rendszerben a kérelmek egy részét érdemi szakmai vizsgálat nélkül teljesítették, és az NKA pénzeit politikai, illetve választókerületi szempontok alapján osztották szét.

Az ügyészség szerint az így kezelt vagyon egy részét a 2026-os országgyűlési kampány költségeire vagy személyes célokra fordíthatták, miközben a formális és a tényleges döntéshozatal szétvált.

Szeptember végére az ügy már büntetőeljárássá szélesedett: korábban több NKA- és minisztériumi alkalmazottat gyanúsítottként hallgattak ki, a hatóságok házkutatásokat tartottak, júliusban pedig a Fidesz szervereit is lefoglalták. Szeptember 29-én az ügyészség őrizetbe vette Hankó Balázs volt kulturális minisztert, miután a gyanú szerint társaival együtt politikai szempontú támogatási rendszert működtetett. A vitatott támogatásokból nyár végéig több mint 2,5 milliárd forintot fizettek vissza. A Fidesz mindvégig azt állította, hogy a támogatások kulturális célokat szolgáltak, és politikai indíttatású eljárásról beszélt.

Az Állami Számvevőszék közben még nem zárta le a Fidesz és a KDNP érintett időszakra vonatkozó pártfinanszírozási ellenőrzését: az auditszerv szeptember 23-i közlése szerint a két párt 2024–2025-ös gazdálkodását csak a következő ellenőrzési ütemben vizsgálja.

Címlapkép: Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke felszólal a 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 22-én. A fotó forrása: MTI/Kovács Attila