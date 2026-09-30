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Magyarok ezrei ébredtek fagyra ma reggel
Gazdaság

Magyarok ezrei ébredtek fagyra ma reggel

MTI
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Fagypont alatti hőmérsékletet mértek szerda reggel több székelyföldi településen. A leghidegebb, mínusz 3,7 fok Csíkszeredában volt - írta az Agerpres hírügynökség a nagyszebeni regionális meteorológiai állomás adatai alapján.

A tájékoztatás szerint fagypont alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban is, ahol reggel 6 és 7 óra között mínusz 1,8 fok volt. Maroshévízen ugyanekkor mínusz 1,7 fokot mutattak a hőmérők.

Székelyudvarhelyen is fagypontközeli volt a hőmérséklet, 2,1 fok, míg a Bucsin-tetőn található meteorológiai állomáson 2,8 fokot mértek.

Az értékek alacsonyabbak az ilyenkor megszokottnál, azonban nem számítanak rekordnak - közölte a szolgálatos meteorológus.

A tömbmagyar térségben szerdán reggel másodszor mértek fagypont alatti hőmérsékletet.

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Az idei ősz első fagypont alatti értékét - mínusz 1,5 fokot - hétfő reggel jelentették Csíkszeredából.

A meteorológusok előrejelzése szerint a régióban a következő időszakban napközben

meleg idő várható,

a szerdaihoz hasonlóan hideg reggelekkel, akár fagypont alatti értékekkel.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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