Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

A kontinens nyugati peremén átvonuló hidegfront jelentős felhősödéssel, helyenként bőséges esőzéssel és erős lehűléssel jár, ráadásul a széllökések is sokfelé viharosak. Északnyugat-Oroszországban szintén felhősebb, csapadékosabb az időjárás. Európa nagy részén ugyanakkor csendes, napos az idő, a hajnalban képződő pára- és ködfoltok pedig napközben mindenhol gyorsan feloszlanak.
Magyarország időjárását egy tőlünk északkeletre elhelyezkedő anticiklon határozza meg, amely keleti áramlással
száraz, meleg levegőt szállít a térségbe.
Ennek köszönhetően a szerdai zavartalan napsütést követően csütörtökön is legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán helyenként – főként Sopron környékén – élénkülhet meg vagy erősödhet meg.
A késő szeptemberi, kora őszi időszaknak megfelelően a napi hőingás továbbra is jelentős marad. A csütörtökre virradó éjszaka folyamán a levegő általában 4 és 11 fok közé hűl, de a hidegre hajlamos, fagyzugos vidékeken akár 0 fok körüli értékeket is mérhetnek. A dombvidékeken, a vízpartokon és a nagyvárosok belsőbb részein ennél néhány fokkal enyhébb lesz a reggel. Napközben azonban ismét gyorsan melegszik a levegő,
a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható.
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