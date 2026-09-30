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Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig
Gazdaság

Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

MTI
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Portfolio
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Míg Európa nyugati partvidékét viharos széllel és kiadós esőzésekkel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, napos őszi idő uralkodik. Hazánkban csütörtök éjfélig folytatódik a csapadékmentes időjárás, a nappali felmelegedés pedig akár a 26 fokot is elérheti, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak - jelentette a Hungaromet.

A kontinens nyugati peremén átvonuló hidegfront jelentős felhősödéssel, helyenként bőséges esőzéssel és erős lehűléssel jár, ráadásul a széllökések is sokfelé viharosak. Északnyugat-Oroszországban szintén felhősebb, csapadékosabb az időjárás. Európa nagy részén ugyanakkor csendes, napos az idő, a hajnalban képződő pára- és ködfoltok pedig napközben mindenhol gyorsan feloszlanak.

Magyarország időjárását egy tőlünk északkeletre elhelyezkedő anticiklon határozza meg, amely keleti áramlással

száraz, meleg levegőt szállít a térségbe.

Ennek köszönhetően a szerdai zavartalan napsütést követően csütörtökön is legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán helyenként – főként Sopron környékén – élénkülhet meg vagy erősödhet meg.

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A késő szeptemberi, kora őszi időszaknak megfelelően a napi hőingás továbbra is jelentős marad. A csütörtökre virradó éjszaka folyamán a levegő általában 4 és 11 fok közé hűl, de a hidegre hajlamos, fagyzugos vidékeken akár 0 fok körüli értékeket is mérhetnek. A dombvidékeken, a vízpartokon és a nagyvárosok belsőbb részein ennél néhány fokkal enyhébb lesz a reggel. Napközben azonban ismét gyorsan melegszik a levegő,

a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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