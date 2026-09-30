Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kis moduláris atomreaktor

Négy hónappal a határidő előtt. Az NRC 2025 júliusában kezdte meg a kérelem hivatalos vizsgálatát, és 14 hónap alatt, a tervezettnél négy hónappal korábban hozta meg a döntést. A hatóság szakértői júniusban zárták le a biztonsági értékelést, amely szerint a kérelem minden szabályozói követelménynek megfelelt. Ho K. Nieh, az NRC elnöke szerint a döntés azt mutatja, hogy a hatóság egyszerre tud szigorú és hiteles biztonsági döntéseket hozni, és lehetővé tenni a nagy amerikai nukleáris projektek előrehaladását.

Az üzemeltetésig még hosszú az út. Az építési engedély nem jelenti azt, hogy a reaktor a megépítését követően már üzembe is állhat. Mielőtt nukleáris üzemanyagot töltenének bele, a TVA-nak külön üzemeltetési engedélyt kell szereznie az NRC-től.

A BWRX-300 típiusú kis moduláris reaktor (SMR) első példánya egyébként már épül, de nem Amerikában, hanem Kanadában az ontariói Darlington telephelyen.

A két projekt azért figyelemre méltó, mert az SMR-ek legnagyobb ígérete, a sorozatgyártásból fakadó költség- és időelőny, csak akkor igazolható, ha ugyanabból a típusból több példány is megépül.

Egy nagyon fontos előny már látszik: az amerikai hatóság tizennégy hónapos döntési ideje éles kontraszt a hagyományos atomerőművek többéves engedélyezési folyamataihoz képest.

Energy Investment Forum 2026 Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője október 8-án a kis moduláris reaktorok magyarországi jövőjéről tart előadást. Információ és jelentkezés

Magyarország is a BWRX-300 térképén van

A típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BWRX-300-at, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks II projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár tíz ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozza.

Az SGE néhány napja a GE Vernovával, a Hitachival és a Samsung C&T-vel írt alá együttműködési megállapodást a típus közép-kelet-európai és brit terjesztéséről. A hazai SMR-tervek között ugyanakkor más technológiák és partnerek is felmerültek, köztük a brit Rolls-Royce SMR és az amerikai Westinghouse.

Címlapkép forrása: GE Vernova Hitachi Nuclear Energy Linkedin oldaláról