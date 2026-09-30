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Meglepően gyenge lett a magyar turisztikai főszezon vége
Gazdaság

Meglepően gyenge lett a magyar turisztikai főszezon vége

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2026 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 6,9 millió vendégéjszakát töltöttek el, ez 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A minimális növekedést hozó július után a nyár vége (ami hagyományosan a legerősebb hónapja az évnek) csúnyán átírja az idei idegenforgalmi képet.

Az augusztusi turisztikai aktivitás minden főbb kategóriában csökkent. A belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 2,8%-kal, a külföldieké 9,3%-kal esett vissza a tavalyihoz képest, a kereskedelmi szálláshelyeken 2,2%-os, a magán szálláshelyeken 11,7%-os volt a zsugorodás.

A turizmus hosszabb távú trendjét érdemes a Covid előtti időszak utolsó évének tükrében vizsgálni. Látható, hogy az idén elindult egy karakteres csökkenés, így mostanra összességében a hét évvel ezelőtti idegenforgalmi szint alatt járunk. Ráadásul a kép talán még ennél is borúsabb, ugyanis ilyen összevetés csak a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozóan állítható elő, márpedig úgy tűnik, hogy a másik kategóriában,

a "magán - és egyéb" szálláshelyek esetében feltűnően nagyobb a visszaesés.

Ez különösen látványos, ha az év első nyolc hónapját együtt vizsgáljuk: ez esetben a kereskedelmi szálláshelyeken 2,5%-os növekedést látunk, a magán-szálláshelyeken 9,3%-os visszaesést. Ez a két kategória nem szokott ennyire széttartani, egyelőre az okok nem is teljesen világosak.

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Augusztusban csak a főváros és a Pécs-Villány régió tudott növekedést felmutatni, a Balatonon például 6%-os volt a visszaesés.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 151,9 milliárd forint volt a nyár utolsó hónapjában, folyó áron 5,8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ebben a forgalomcsökkenés mellett a forint erősödése is közrejátszhatott. A főszezon végi eredmény nagyot rontott az eddigi gazdálkodási képen, az év eleje óta realizált bruttó árbevétel így már mindössze 1,9%-kal haladja meg a 2025 első nyolc hónapjában látottat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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