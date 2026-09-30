Megtörhet a hallgatás törvénye: Magyar Péter szerint összeomolhat a belső védvonal

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében éles kritikával illette a korábbi Orbán-kabinet működését. Értékelése szerint

a közelmúltban megismert vádhatósági dokumentumok egyértelmű és hivatalos bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az állami és a magánérdekek összefonódása egy szervezett bűnözői csoport működésének mintázatát mutatja.

A politikus szerint az előző rendszer gazdasági-politikai hálózatának működését eddig a belső bizalom és a titoktartás tartotta egyben, ám a jogi eljárások előrehaladtával ez a belső védvonal is összeomolhat.

Nemsokára kiderül, hogy a maffiózók meddig tartják be az omertát, a hallgatás törvényét

– fogalmazott a bejegyzésben, utalva arra, hogy a nyilvánosságra kerülő bizonyítékok hatására a rendszer kulcsszereplői közül többen is megtörhetik a hallgatást.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (k) napirend előtti felszólalásra reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.