Megugrott a lengyel infláció, lépnie kell a jegybanknak

A lengyel infláció szeptemberben a jegybanki célsáv felső határa fölé emelkedett, ami fokozza a nyomást a központi bankon a monetáris politika szigorítása érdekében.

A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint a lengyel fogyasztóiár-index szeptemberben éves alapon 4,0 százalékra gyorsult az augusztusi 3,4 százalékról, ezzel meghaladva az inflációs cél 3,5 százalékos felső toleranciasávját. Ez megegyezett a konszenzussal, ugyanis az elemzők 4,1 százalékos mutatóra számítottak.

Havi alapon 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, ami megfelelt a várakozásoknak.

Az inflációt elsősorban a nyersolaj drágulása hajtotta, az üzemanyagárak ugyanis éves összevetésben 36,1 százalékkal, havi alapon pedig 9,2 százalékkal ugrottak meg szeptemberben.

A lengyel jegybank szeptemberben 3,75 százalékon tartotta az irányadó kamatot, óvatos megközelítést alkalmazva az emelkedő nyersanyagárak és az energiaköltségek okozta inflációs kockázatok miatt. Elemzők szerint a Monetáris Politikai Tanács októberben várhatóan szintén nem változtat a kamatszinten, a szigorítás lehetőségéről szóló érdemi vita pedig novemberben kezdődhet el, amikor a jegybank friss inflációs előrejelzést publikál.

Az ING elemzői kommentárjukban jelezték, hogy alapforgatókönyvük szerint 2027 elején 50 bázispontos kamatemelésre kerülhet sor.

Forrás: Reuters

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