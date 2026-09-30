20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy fordulat kapujában a magyar főváros: hosszú idő után újra egy asztalhoz ülnek a kormánnyal
Gazdaság

Nagy fordulat kapujában a magyar főváros: hosszú idő után újra egy asztalhoz ülnek a kormánnyal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újra összeül a Fővárosi Közfejlesztési Tanács, hogy a kormány és a főváros vezetése stratégiai kérdésekben egyeztessen Budapest, valamint az egész ország fejlődése érdekében – számolt be a tervezett megbeszélésről Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben.

A kormányfő tájékoztatása szerint hosszú szünet után holnap délután ül össze ismét a testület, amikoris a főpolgármesterrel közösen vitatják meg a legfontosabb, a fővárost és az országot egyaránt érintő ügyeket. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastrukturális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint

a történelmi fürdők és a Duna-part jövője.

Magyar Péter éles kritikával illette az elmúlt időszak fővárosi politikáját, utalva arra, hogy a kormány az utóbbi hét-nyolc évben szándékosan háttérbe szorította és forrásmegvonásokkal sújtotta Budapestet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ennek a korszaknak most véget vetnek, mivel a főváros sokkal többet érdemel, és a fejlődése nemzeti érdek. Úgy látja, a jövőbeli sikerek kulcsa a konstruktív politikai párbeszéd helyreállítása, hiszen "a főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Figyelmeztetésben részesítette Baka András az Országgyűlést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility