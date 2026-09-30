Nagy fordulat kapujában a magyar főváros: hosszú idő után újra egy asztalhoz ülnek a kormánnyal

A kormányfő tájékoztatása szerint hosszú szünet után holnap délután ül össze ismét a testület, amikoris a főpolgármesterrel közösen vitatják meg a legfontosabb, a fővárost és az országot egyaránt érintő ügyeket. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastrukturális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint

a történelmi fürdők és a Duna-part jövője.

Magyar Péter éles kritikával illette az elmúlt időszak fővárosi politikáját, utalva arra, hogy a kormány az utóbbi hét-nyolc évben szándékosan háttérbe szorította és forrásmegvonásokkal sújtotta Budapestet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ennek a korszaknak most véget vetnek, mivel a főváros sokkal többet érdemel, és a fejlődése nemzeti érdek. Úgy látja, a jövőbeli sikerek kulcsa a konstruktív politikai párbeszéd helyreállítása, hiszen "a főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése".

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