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Növekedésbe fordult a kínai mutató
Gazdaság

Növekedésbe fordult a kínai mutató

Portfolio
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A kínai hivatalos feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) szeptemberben 50,1 pontra emelkedett, és három hónap után először került ismét az 50 pontos határ fölé, vagyis növekedést előrevetítő tartományba. Az adat megfelelt a várakozásoknak, és erősíti a reményt, hogy a második negyedéves lendületvesztés utána a kínai gazdaság újra élénkülni fog.
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A feldolgozóipari részindexek közül a termelési mutató 51,7 pontra nőtt, ami 2026 eddigi legmagasabb értéke. Az új megrendelések enyhén, 50,5 pontra, az új exportmegrendelések pedig 50,0 pontra csökkentek. Az ármutatók is emelkedtek: a nyersanyagár-index 60,8 pontra, a gyárkapun kilépő árak indexe pedig 54,0 pontra nőtt, mindkettő öthavi csúcsot jelent. A RatingDog feldolgozóipari PMI — amely exportorientáltabb vállalati mintát használ — 51,5-ről 52,1 pontra emelkedett.

A szolgáltatásokat és építőipart is lefedő hivatalos nem feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) szintén javult: 50,2 pontra nőtt, jóval meghaladva a 49,2 pontos piaci. A részindexek széles körű emelkedést mutatnak, bár több mutató még mindig zsugorodást jelző tartományban van. Az új megrendelések 46,5 pontra, az új exportmegrendelések 48,5 pontra emelkedtek. Az üzleti várakozások indexe 55,5 pontra nőtt, ami január óta a legmagasabb szint. Az inputárak 52,5 pontra ugrottak, 2023 óta nem látott magasságba, míg az értékesítési árak 50,3 pontra emelkedtek, három év után először kerülve 50 pont fölé. A RatingDog szolgáltatási PMI is felülteljesített, 51,6 pontra emelkedve.

Az ING szakértőinek értelmezése szerint az adatok mérsékelt szeptemberi élénkülésre utalnak a kínai gazdaságban. A feldolgozóipar továbbra is viszonylagos erősségnek számít, de a javulást nagyrészt a külső kereslet támogatta, miközben a belföldi fogyasztás és beruházás továbbra is gyengébb. A feldolgozóipari termelés erősödése kedvező jel, ugyanakkor az új megrendelések és különösen az exportmegrendelések visszafogott alakulása arra utal, hogy a növekedés alapja nem teljesen kiegyensúlyozott.

A nem feldolgozóipari mutatók javulása pozitív meglepetés, de itt is vegyes a kép. Bár a főindex újra expanziót jelez, az új megrendelések továbbra is 50 pont alatt vannak, vagyis a keresleti oldal még nem állt teljesen helyre. Az üzleti várakozások javulása ugyanakkor azt mutatja, hogy a vállalatok optimistábbak lettek a következő hónapokra. Az árindexek emelkedése arra utal, hogy az inflációs nyomás a következő adatokban erősödhet, részben a magasabb energiaárak és a technológiai szektorhoz kapcsolódó költségek miatt.

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A bmi-adatok és a kedvezőbb bázishatások segíthetik, hogy a harmadik negyedéves GDP-növekedés meghaladja a második negyedévi 4,3%-os ütemet.

Ebben a gazdaságpolitika is támogató, állami és jegybanki oldalról is születtek élénkítő szándékú lépések, amelyek segíthetik Kínát az idei 4,5–5,0%-os GDP-cél elérésében. Ugyanakkor az ING hangsúlyozza, hogy a kínai gazdaság „K-alakú” kettőssége továbbra is látványos: miközben az AI, a technológiai önellátás és az ipari modernizáció kiemelt támogatást kap, a lemaradó területek élénkítése kulcsfontosságú lesz a kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb növekedéshez.

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