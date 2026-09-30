Október 1-jétől lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára

Ismét megrendezik az Erőművek Éjszakáját, amelynek keretében a látogatók szakemberek vezetésével tekinthetik meg azokat a létesítményeket, amelyek a mindennapi energia- és közműellátás alapját jelentik - olvasható a MEKH közleményében.

A résztvevők megismerhetik az energiatermelés és -elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Továbbá képet kaphatnak arról is, hogyan alkalmazkodnak az energiatermelők és -szolgáltatók a változó fogyasztási igényekhez, és miért van jelentősége a tudatos energia- és vízhasználatnak a háztartásokban.

Az idei program számos különleges szakmai helyszínt kínál.

Csepelen a látogatók megtekinthetik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működését, bejárhatják a turbinacsarnokot, a kazánházakat, és lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is.

Hajdúszoboszlón megismerhetik, milyen szerepe van egy kompresszorállomásnak a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer működetetésében.

A kistarcsai hulladékfeldolgozóban a visszaváltott italos dobozok és PET-palackok útját követhetik végig.

Pécsen a szennyvíziszapból előállított biogáz és villamos energia termelésén keresztül a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolatát mutatják be.

A Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tárolóban pedig a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába nyerhetnek betekintést.

Az Erőművek Éjszakáján a résztvevők azokkal a munkafolyamatokkal és szakmai feladatokkal is megismerkedhetnek, amelyek hozzájárulnak az ellátásbiztonság fenntartásához.

Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz), valamint a csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők az eseményhez kapcsolódva országszerte programokkal és üzembejárásokkal várják az érdeklődőket.

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