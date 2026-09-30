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Október 1-jétől lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára
Gazdaság

Október 1-jétől lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára

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Ismét megrendezik az Erőművek Éjszakáját, amelynek keretében a látogatók szakemberek vezetésével tekinthetik meg azokat a létesítményeket, amelyek a mindennapi energia- és közműellátás alapját jelentik - olvasható a MEKH közleményében.

A résztvevők megismerhetik az energiatermelés és -elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. Továbbá képet kaphatnak arról is, hogyan alkalmazkodnak az energiatermelők és -szolgáltatók a változó fogyasztási igényekhez, és miért van jelentősége a tudatos energia- és vízhasználatnak a háztartásokban.

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Információ és jelentkezés

Az idei program számos különleges szakmai helyszínt kínál.

  • Csepelen a látogatók megtekinthetik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működését, bejárhatják a turbinacsarnokot, a kazánházakat, és lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is.
  • Hajdúszoboszlón megismerhetik, milyen szerepe van egy kompresszorállomásnak a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer működetetésében.
  • A kistarcsai hulladékfeldolgozóban a visszaváltott italos dobozok és PET-palackok útját követhetik végig.
  • Pécsen a szennyvíziszapból előállított biogáz és villamos energia termelésén keresztül a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolatát mutatják be.
  • A Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tárolóban pedig a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába nyerhetnek betekintést.

Az Erőművek Éjszakáján a résztvevők azokkal a munkafolyamatokkal és szakmai feladatokkal is megismerkedhetnek, amelyek hozzájárulnak az ellátásbiztonság fenntartásához.

Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz), valamint a csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők az eseményhez kapcsolódva országszerte programokkal és üzembejárásokkal várják az érdeklődőket.

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