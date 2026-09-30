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Óriási dugók nehezítik a közlekedést
Gazdaság

Óriási dugók nehezítik a közlekedést

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Jelentős fennakadások nehezítik a közlekedést több hazai útszakaszon szerdán. A legsúlyosabb a helyzet az M5-ös autópályán, ahol egy baleset miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki, de járműkigyulladás, ütközések és útfelújítások miatt az M1-es és az M3-as sztrádán, valamint több főúton is jelentős késésekre kell számítani.

Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kunszállás és Kecskemét között egy korábbi baleset és az emiatt kiépített terelés okoz fennakadást. A 98-as kilométerszelvénynél a járművek csak a leállósávon haladhatnak.

A kocsisor hossza meghaladja a tíz kilométert,

a többletmenetidő pedig az egy-másfél órát is elérheti, ezért célszerű már a 114-es kiskunfélegyházai csomópontnál letérni az 5-ös főútra.

Ugyancsak a főváros felé tartókat érinti, hogy az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között telítettek a sávok, különösen Bicske és Biatorbágy térségében araszol a forgalom. Az M3-as autópályán a határ felé haladva, Bag közelében egy kigyulladt jármű nehezíti a haladást, a 37-es kilométerszelvénynél lezárt egyik sáv miatt két-három kilométeres torlódás alakult ki.

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A főutakon szintén több helyen lassítja a haladást baleset vagy munkavégzés. A 4-es főúton, Hajdúhadháza térségében egy motoros és egy személygépkocsi ütközött össze, emiatt a 240-es kilométerszelvénynél félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton útfelújítási munkálatok zajlanak, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás mellett dolgoznak, míg Kecskemét nyugati határában, a kerekegyházi kereszteződésnél új körforgalom épül. Ezeken a szakaszokon napközben mindkét irányban állandósulhatnak a fennakadások.

Burkolatvizsgálat és karbantartás miatt sávlezárások lassítják a haladást az M70-es autóúton és az M7-es autópályán is. Az M70-es autóút M7-es felé vezető oldalán, az 5-ös és 6-os, valamint a 15-ös és 16-os kilométerszelvény között a külső és a leállósávot zárták le. Az M7-es autópálya Budapest felé tartó oldalán, a 195-ös és 196-os kilométerszelvény között a külső sáv nem használható. A forgalomkorlátozások mindkét sztrádán várhatóan október 1-je délutánig maradnak érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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