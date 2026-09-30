Összeírják Budapest kutyáit

Ebösszeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak.

A VII. és a VIII. kerületben csütörtökön kezdődik és december elsejéig tart az ebösszeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosoka, hogy töltsék ki az ebösszeíró adatlapot és juttassák azt el az önkormányzathoz.

Az összeírás célja a kerületben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása - olvasható a józsefvárosi önkormányzat honlapján.

Felhívták a figyelmet, hogy az ebösszeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebösszeíró adatlapot.

A VI. kerületben október 30-ig, a III. és a XV. kerületben október 31-ig tart az ebösszeírás. Az óbudai önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy

minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni,

az előző összeírás óta elvesztett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

A XV. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 ezer forintos bírsággal sújtható. A XIII. kerületben december 31-ig kell a szükséges adatokat benyújtani.

Ebösszeírást háromévente kötelező tartani.

A Fővárosi Közgyűlés az év eleji döntésével felkérte az akkori kormányt: terjesszen az Országgyűlés elé egy olyan jogszabály-módosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebösszeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebnyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak.

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