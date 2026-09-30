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Öt jármű ütközött az M0-son
Gazdaság

Öt jármű ütközött az M0-son

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Teljesen lezárták az M0-s autóutat Szigetszentmiklós térségében, miután három kamion és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A roncsok közé szorult egyik utast a tűzoltók szabadították ki - írta a Katasztrófavédelem.

A baleset a 19-es kilométerszelvénynél történt. Az ütközés következtében az egyik személyautó a szalagkorlátnak csapódott, az egyik utasa pedig a járműbe szorult.

A helyszínre riasztott szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók először drótkötéllel húzták le a roncsot a korlátról, majd feszítővágóval szabadították ki a bajba jutott utast. A műszaki mentést és a helyszínelést a kiérkező társhatóságok közösen,

az érintett útszakasz teljes lezárása mellett végzik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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