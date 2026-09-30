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Rendkívüli parlamenti beszédre készül az ázsiai nagygazdaság kormányfője, a befektetők máris kongatják a vészharangot
Gazdaság

Rendkívüli parlamenti beszédre készül az ázsiai nagygazdaság kormányfője, a befektetők máris kongatják a vészharangot

Portfolio
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Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a jövő heti rendkívüli parlamenti ülésszak megnyitóján rugalmas és gyors kormányzati reagálást ígér a gazdaságot és a pénzpiacokat érő váratlan fejleményekre. A beszédtervezet szerint a kormány az éves állampapír-kibocsátás mértékét a kamatlábak alakulásának figyelembevételével határozza meg. A bejelentés érzékeny piaci környezetben érkezik: Japán romló költségvetési helyzete miatt az irányadó államkötvény-hozam már az ötödik egymást követő negyedéves, kétszámjegyű emelkedés felé tart. A kormány igyekszik eloszlatni a befektetők aggodalmait, és hangsúlyozza a fiskális fegyelem fontosságát, miközben a kötvénypiaci idegességet továbbra is táplálja az ambiciózus kiadási tervek finanszírozásának tisztázatlansága.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a jövő heti parlamenti beszédében rugalmas és gyors reagálást ígér a gazdaságot és a pénzpiacokat érő váratlan fejleményekre – írta a Nikkei című napilap szerdán a beszéd tervezetére hivatkozva a Reuters szerint.

A miniszterelnök az október 5-én kezdődő rendkívüli parlamenti ülésszak nyitónapján állítólag azt is kifejti majd, hogy

a kormány az éves állampapír-kibocsátás mértékét a kamatlábak alakulásának figyelembevételével határozza meg.

A Nikkei által ismertetett beszédtervezet szerint Takaicsi hangsúlyozza, hogy amikor a gazdaság és a piacok váratlan mozgásokat produkálnak, a kormány elemezi a hatásokat, és gyorsan reagál. Bár a kabinet kizárta a pótköltségvetés összeállítását, a kormányfő a gazdasági feltételektől függő rugalmas fellépést helyezett kilátásba.

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A bejelentés érzékeny piaci környezetben érkezik, Takaicsi ambiciózus kiadási tervei ugyanis komoly aggodalmat váltottak ki a befektetők körében. Japán romló költségvetési helyzete miatt az irányadó államkötvény-hozam szerdán már az ötödik egymást követő negyedéves, kétszámjegyű emelkedés felé tartott.

A miniszterelnök egy korábbi, a Jomiuri című napilapnak adott interjúban közölte, hogy a kormány a következő költségvetési évben 40 ezer milliárd jen (mintegy 255 milliárd dollár) szintjén kívánja tartani az új kötvénykibocsátást. A kabinet emellett visszautasította azokat a piaci véleményeket, amelyek a politikáját reflációsnak minősítették, és hangsúlyozta, hogy tisztában van a fiskális fegyelem fontosságával.

A kötvénypiacok idegességét ugyanakkor tovább táplálja, hogy a kormány nem részletezte, miből finanszírozná az élelmiszeripari termékeket terhelő illeték ideiglenes felfüggesztését, illetve a várhatóan növekvő védelmi kiadásokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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