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Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz
Gazdaság

Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz

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Zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés szakbizottságát Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a csádi misszió előkészületeiről, a felhasznált közel négymilliárd forint sorsáról, valamint Orbán Gáspár szerepvállalásáról. Bár a részletek nemzetbiztonsági okokból titkosak, a tárcavezető beszámolója megdöbbentette a képviselőket, a miniszter szerint pedig csupán a szerencsén múlt, hogy a projekt nem torkollott katasztrófába.

A honvédelmi miniszter egy szerdai bejegyzésében is kitért a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt tartott meghallgatására.

Mint fogalmazott, a testület tagjainak arcára döbbenet ült ki, amikor zárt ajtók mögött ismertette, pontosan mire költötték el a misszióra szánt közpénzt. A konkrétumokról a nyilvánosság előtt a minősített adatok miatt nem beszélhetett, de azt kiemelte, hogy

a megismert körülmények alapján Orbán Gáspár családi háttere olyan állami támogatást és lehetőségeket biztosított, amelyek nélkül a program ebben a formában aligha valósulhatott volna meg.

Bár a helyzet a tárcavezető értékelése szerint kis híján katasztrófához vezetett, jogi lépésekre nem kerül sor. Mivel a misszió elindítását és annak többmilliárdos költségvetését az Országgyűlés korábban hivatalos határozatban hagyta jóvá, Ruszin-Szendi elmondása szerint nincs jogi lehetősége arra, hogy feljelentést tegyen az ügyben.

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A szerdai bizottsági ülésen a csádi misszió mellett az újdörögdi kézigránát-baleset legújabb fejleményeiről is tájékoztatást kaptak a képviselők.

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Címlapkép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén az Országházban 2026. szeptember 29-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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