Szerbia ismét hosszabbított a Gazprommal, negyedévről negyedévre tologatják a gázalkut

Változatlan feltételekkel, újabb három hónappal, az év végéig meghosszabbították Szerbia és a Gazprom gázszállítási megállapodását – erősítette meg szerdán Dusan Bajatovic, a Srbijagas vezérigazgatója a szerb közmédiának.

A megállapodás szeptember 30-án, vagyis ma járt volna le. Legutóbb júniusban hosszabbították meg, akkor is három hónappal.

Az MTI beszámolója szerint a szerződés napi hatmillió köbméter gázt biztosít Szerbiának, az év végéig tartó három hónapra ez nagyjából 550 millió köbméter.

Szerbia gázellátása nagymértékben Oroszországtól függ, de hosszú távú szerződés még sincs, az ellátást a régi egyezség újabb és újabb rövid távú meghosszabbításával biztosítják.

Vagyis Szerbia gázellátása negyedévről negyedévre él.

A diverzifikáció eddig inkább papíron halad. Belgrád júniusban gázerőmű építéséről állapodott meg Azerbajdzsánnal.

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