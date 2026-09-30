Szigorú korlátozások jönnek a Polymarketen

A Polymarket predikciós platform új eszközöket vezetett be a kényszeres kereskedés megelőzésére, köztük önkéntes befizetési korlátokat, fiókzárolási lehetőségeket és mentálhigiénés támogatást.

A lépésre mindössze egy héttel azután került sor, hogy a Polymarket és New York állam főügyésze kölcsönösen perbe szállt egymással. Az ügy a predikciós piacok jogi megítéléséről szóló országos vita részévé vált, amelyben azt vizsgálják, hogy ezek a platformok megsértik-e az állami szerencsejáték-törvényeket.

Az új funkciók révén a felhasználók

önkéntesen zárolhatják fiókjukat 30 napra, egy évre vagy akár véglegesen, az amerikai ügyfelek pedig napi, heti vagy havi befizetési korlátokat is beállíthatnak.

A limitek csökkentése azonnal életbe lép, az emelésükhöz vagy eltávolításukhoz viszont kötelező várakozási időszak szükséges.

A Polymarket a Birches Health nevű viselkedés-egészségügyi szolgáltatóval kötött partnerséget, amely távegészségügyi keretek között az Egyesült Államok mind az ötven államban elérhető. A szolgáltatás klinikai állapotfelmérést és személyre szabott felépülési terveket kínál a kényszeres kereskedési függőséggel küzdő felhasználóknak.

A cég emellett létrehozott egy Biztonsági és Bizalmi Központot (Trust & Safety Center) is, amely egy helyen foglalja össze a platform szabályzatát és a felhasználóvédelmi irányelveket.

A Polymarket és riválisa, a Kalshi által fémjelzett predikciós piaci szektor azzal vált ismertté, hogy platformjain szinte bármilyen eseményre – sportmérkőzésekre, választásokra vagy akár katonai műveletekre – lehet fogadásokat kötni.

A kritikusok ugyanakkor régóta figyelmeztetnek a függőség kockázataira, a befektetővédelem hiányosságaira és a nem megfelelő piaci felügyeletre.

Forrás: Reuters

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