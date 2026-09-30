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Tárt karokkal várnák vissza a briteket az EU-ba
Gazdaság

Tárt karokkal várnák vissza a briteket az EU-ba

Portfolio
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Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök egyaránt üdvözölte az Egyesült Királyság esetleges visszatérését az Európai Unióba, miközben Andy Burnham brit kormányfő nyitva hagyta a kérdést, és különböző forgatókönyveket vázolt fel a London és Brüsszel közötti kapcsolatok jövőjéről - jelentette a Deutsche Welle.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Macron szerdán, madridi látogatása során Pedro Sánchezzel közösen tartott sajtótájékoztatóján először angolul üdvözölte a briteket a

Welcome back

fordulattal, majd franciául úgy folytatta, hogy amennyiben a britek vissza akarnak térni, és a miniszterelnök ebbe az irányba halad, az nagyon jó hír lenne mind az ő országának, mind az európaiaknak. A francia elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az Egyesült Királyság nem válogathat szabadon az uniós alapszabadságok között, és nem tarthatja meg kizárólag a számára kedvező elemeket.

Sánchez a Brexitet hatalmas veszteségnek nevezte mind a brit lakosság, mind az egész európai projekt szempontjából, és hozzátette, hogy ha London valóban megkísérli a visszatérést, Spanyolország "tapssal és kitárt karokkal" fogadná. Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője visszafogottabban nyilatkozott, kiemelve, hogy a brit kormány dolga meghatározni, milyen irányba kívánja fejleszteni kapcsolatait az EU-val, Brüsszel pedig nyitott a párbeszédre.

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Andy Burnham brit miniszterelnök a BBC-nek adott szerdai interjújában többféle lehetőséget is felvázolt a jelenlegi helyzet fenntartásától az egységes piachoz vagy a vámunióhoz való csatlakozáson át egészen a teljes újracsatlakozásig. Burnham a Munkáspárt keddi éves kongresszusán már kijelentette, hogy

a Brexit több kárt okozott, mint hasznot,

és jelezte, hogy a novemberre tervezett brit–EU csúcstalálkozó előtt ismerteti a különböző opciókat.

A kérdés politikailag továbbra is rendkívül érzékeny az Egyesült Királyságban. Bár a közvélemény-kutatások szerint a britek többsége támogatná az újracsatlakozást, az euró esetleges bevezetése vagy az uniós költségvetéshez való hozzájárulás várhatóan heves ellenállást váltana ki.

Ráadásul London aligha számíthatna már azokra a mentességekre, amelyeket korábban EU-tagként élvezett.

Burnham kezét egyelőre megköti a Munkáspárt 2024-es választási programja, amely kizárta az Európai Unióba, illetve az egységes piacra való visszatérést. A kormányfőnek legkésőbb a 2029 augusztusáig esedékes következő parlamenti választáson kellene új felhatalmazást szereznie az EU-val való szorosabb kapcsolat kiépítéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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