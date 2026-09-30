19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Komoly büntetőeljárások elindításával indult a hét: őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert és Hankó Balázs volt kulturális minisztert, utóbbit a Nemzeti Kulturális Alap működésével összefüggő, 17,3 milliárd forintos hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki. Új fejleményként a Központi Nyomozó Főügyészség lemondott vezetője nyílt levélben azt állította, hogy az aranykonvoj-ügyben Orbán Viktor adott feladatot a titkosszolgálatnak. A kormány emellett szerdán bejelentette, hogy nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozza a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, valamint szigorította a megkülönböztető jelzések használatát és feljelentéseket tett korábbi állami megrendelések ügyében. Folyamatosan frissülő belpolitikai hírfolyamunk szeptember 30-án.
Megosztás

Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv

Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta az Állami Számvevőszéket, amiért az szerinte nem hajlandó kivizsgálni a Fidesz-KDNP milliárdos pártfinanszírozási botrányát. A miniszterelnök szerint az ÁSZ passzivitása nem új keletű: már az MNB-alapítványok ügyében is hasonló mintát követett. Az ügy hátterében a Nemzeti Kulturális Alap 17,6 milliárd forintos támogatási programjának botránya áll, amelyben a gyanú szerint politikai szempontok alapján osztották szét a pénzeket, részben a 2026-os kampány finanszírozására. Az eljárás büntetőüggyé szélesedett: Hankó Balázs volt kulturális minisztert őrizetbe vették, a Fidesz szervereit lefoglalták, az ÁSZ azonban a pártok gazdálkodásának ellenőrzését csak a következő ütemben tervezi.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv
Megosztás

Megálljt parancsol Vitézy Dávid a Balaton körüli magáncélú beruházásoknak

Megkezdődött a Balaton-környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető, tisztán magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

Tovább a cikkhez
Megálljt parancsol Vitézy Dávid a Balaton körüli magáncélú beruházásoknak
Megosztás

Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben

Feljelentést tettek a Miniszterelnökségen lefolytatott belső vizsgálat nyomán, miután mintegy 455 millió forint értékben találtak gyanús, még Gulyás Gergely minisztersége alatt megkötött, szervezetfejlesztésnek álcázott megrendeléseket – számolt be az ügy részleteiről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben
Megosztás

Kapitány István a Coca Colával tárgyalt

Mint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ismertette, a kormány „fontos partnerként tekint rájuk, és a mai egyeztetésen megerősítették: a jövőben is számítanak az együttműködésre!”

Megosztás

Vitézy: az OKK új vezetőit keresi a kormány

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint nyílt pályázatot írnak ki az idén nyáron létrehozott Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára. A közlekedési és beruházásügyi miniszter azt írta, az OKK létrehozása az első lépés egy olyan átalakítás felé, amely szerinte országos szinten hasonló jelentőségű lehet, mint korábban a BKK megalapítása Budapesten. A cél egy olyan modern közszolgáltatás-szervező központ kialakítása, amely az utasok igényeit helyezi a középpontba.

Vitézy szerint az új szervezet feladata az lesz, hogy a teljes országos közösségi közlekedési rendszert egységesen szervezze és irányítsa, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást a MÁV, a GYSEV vagy a Volán végzi. Úgy fogalmazott, az OKK kifejezetten az utasok érdekeit képviselné, szükség esetén akár a szolgáltató cégekkel szemben is.

A vezérigazgatói pályázaton olyan vezetőt keresnek, aki képes felépíteni az új szervezeti működést és végigvinni az ehhez szükséges intézményi kultúraváltást.

Vitézy azt írta, a pályázati feltételeket szándékosan nem szabták túl szűkre, így minden olyan jelentkező pályázhat, aki megfelel a minisztérium oldalán közzétett követelményeknek.

Megosztás

Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz

Zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés szakbizottságát Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a csádi misszió előkészületeiről, a felhasznált közel négymilliárd forint sorsáról, valamint Orbán Gáspár szerepvállalásáról. Bár a részletek nemzetbiztonsági okokból titkosak, a tárcavezető beszámolója megdöbbentette a képviselőket, a miniszter szerint pedig csupán a szerencsén múlt, hogy a projekt nem torkollott katasztrófába.

Tovább a cikkhez
Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz
Megosztás

Lesöpörte az Európai Unió Törvényszéke az Erasmus-ügyben a magyar felperesek érvelését

Az Európai Unió Törvényszéke elutasította annak a hat magyar egyetemnek a keresetét, amelyek az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő uniós finanszírozási korlátozások megsemmisítését kérték - közölte közleményében az uniós bírói testület szerdán.

Tovább a cikkhez
Lesöpörte az Európai Unió Törvényszéke az Erasmus-ügyben a magyar felperesek érvelését
Megosztás

Ruszin-Szendi az újdörögdi gránátbalesetről: a katonák szóltak előre, hogy ez rossz ötlet

Bár a katonai szakemberek előre jelezték a kockázatokat, politikai nyomásra mégis éles kézigránátot dobattak a résztvevőkkel a 2025 tavaszán tartott újdörögdi kiképzésen, amely végül súlyos balesettel végződött. Az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint azonban a politikai és vezetői felelősség egyértelmű, hiszen a létszámnövelési elvárások soha nem írhatják felül a biztonsági szempontokat - írta meg a Telex.

Tovább a cikkhez
Ruszin-Szendi az újdörögdi gránátbalesetről: a katonák szóltak előre, hogy ez rossz ötlet
Megosztás

Orbán Viktor: elindult a Fidesz oldalán az "ÁVH-figyelő"

Elindult a Fidesz oldalán az "ÁVH-figyelő" - közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állította fel az "ÁVH-t".

"Kommunista módszerek és újkommunista tempó. Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. "Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban" - írta Orbán Viktor.

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy ügyet vett át, ezek egyike a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival való visszaélés, ahol a gyanú szerint Hankó Balázs volt szakminiszter egyedi döntésekkel, szabálytalanul döntött a kedvezményezettekről, sokszor az alapján biztosítva a pozitív elbírálást, hogy kik kampányolnak majd a Fidesznek.

Kapcsolódó cikkünk

Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról

Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen

Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus

Megosztás

500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány

Több százmilliárd forintos pénzügyi terhet és jelentős kockázatokat hagyott hátra az előző kormány a pesti Váci úton épülő Láng Negyed ingatlanberuházásával. Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 70 milliárd forint értékű kötvényvásárlással és hatalmas garanciavállalással segítette ki az orosz származású milliárdos, Ruszlan Rahimkulov és Zentai Péter projektjét, miközben egy másik megállapodás értelmében a magyar állam mintegy 150 milliárd forintból építene ingyenes székházat a Nemzetközi Úszószövetségnek (World Aquatics). Az új kormánynak most ezekkel a súlyos, nehezen felbontható kötelezettségekkel kell megküzdenie - írja a hvg.hu.

Tovább a cikkhez
500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány
Megosztás

Rengeteg magyarnak landol ma 5000 forint a bankszámláján

Megkezdődött a dízeltámogatás kifizetése: a Magyar Államkincstár már elutalta, a Posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosult 858 ezer embernek – derült ki Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

Tovább a cikkhez
Rengeteg magyarnak landol ma 5000 forint a bankszámláján
Megosztás

Ma érkezik az első dízeltámogatás, esik a dízelautók népszerűsége, itt a legnépszerűbb modellek listája

Jelentősen, közel 14 százalékkal esett vissza idén a használt dízelautók iránti kereslet, a kínálati átlagárak ugyanakkor enyhén emelkedtek. A piacot továbbra is a német márkák, ezen belül is a Volkswagen Passat uralja, miközben elindult a 20 ezer forintos állami dízeltámogatás első részletének automatikus kifizetése a jogosultak számára - közölte a hasznaltauto.hu.

Tovább a cikkhez
Ma érkezik az első dízeltámogatás, esik a dízelautók népszerűsége, itt a legnépszerűbb modellek listája
Megosztás

Megtörhet a hallgatás törvénye: Magyar Péter szerint összeomolhat a belső védvonal

Az ügyészségi iratok hivatalosan is alátámasztják, hogy a kormányzati működés valójában egy gazdasági és politikai bűnszervezet keretei között zajlott – írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a rendszeren belüli lojalitás hamarosan látványosan megtörhet.

Tovább a cikkhez
Megtörhet a hallgatás törvénye: Magyar Péter szerint összeomolhat a belső védvonal
Megosztás

Megjelent a leggazdagabb magyarok listája: így állnak a multimilliárdosok a nagy vagyonvisszaszerzés küszöbén

A Forbes legújabb, százfősre bővített listája szerint a leggazdagabb magyarok összvagyona megközelíti a 13 000 milliárd forintot. Bár a rangsort a legutóbb lezárt üzleti év adatai alapján állították össze, a kormányváltást követő elszámoltatási folyamatok és az új gazdasági környezet már most jelentős átrendeződést jeleznek a hazai üzleti életben - írja a lap.

Tovább a cikkhez
Megjelent a leggazdagabb magyarok listája: így állnak a multimilliárdosok a nagy vagyonvisszaszerzés küszöbén
Megosztás

Tisza-kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, elindultak a volt miniszterek őrizetbe vételei

Komoly büntetőeljárások határozták meg a keddi belpolitikai napot:

őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, valamint Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt és volt kulturális és innovációs minisztert.

Hankót a Nemzeti Kulturális Alap működésével összefüggő hűtlen kezelés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az ügyészség szerint az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásával 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette a költségvetést. Hankó tagadja a terhére rótt cselekményeket, és panaszt tett a gyanúsítás, illetve az őrizetbe vétel ellen.

Az ügyészségi eljárások mellett új fordulatot vett az úgynevezett aranykonvoj ügye is, mert Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben azt állította, hogy

a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

A Legfőbb Ügyészség Fürcht korábbi, hasonló állításait már vitatta, az eljárás részleteiről ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közölt teljes körű tájékoztatást.

A keddi nap további kormányzati és intézményi döntéseket is hozott:

  • a kormány szigorította a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatának szabályait,
  • bejelentették a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ megszüntetését,
  • miközben két minisztérium is feljelentést tett korábbi állami megrendelések, illetve támogatások ügyében.
Kapcsolódó cikkünk

Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus

A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 év nem nyilvános kormányhatározatainak listáját

Kormányülés elé kerülnek a fuvarozók javaslatai, demonstráció is jöhet

Nyílt levélben fordult Kapitány Istvánhoz az MNNSZ

A bíróság közben megszüntette Őrsi Gergely II. kerületi polgármester letartóztatását, ő és az ügy más gyanúsítottjai bűnügyi felügyelet alá kerültek.

Kapcsolódó cikkünk

Kiengedték Őrsi Gergelyt a börtönből

Szerda reggel a kormány azt is bejelentette, hogy a következő hónapokban, nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozza a 2010 és 2026 közötti Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Az intézkedés a Tisza korábbi választási programjában is szerepelt: abban azt vállalták, hogy a titkos kormányzati iratok és döntések egy részét átvilágítás után hozzáférhetővé teszik.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit

Közben folytatódik az Országgyűlés bizottsági munkája is az Országház Figyelő szerint:

  • űzerda délelőtt ülésezik egyebek mellett a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság,
  • valamint a Szociális Bizottság, utóbbi részletes vitát tart a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó kormányzati törvényjavaslatról.

Az előterjesztés többek között a gyermekvédelmi, köznevelési és digitális szabályozás módosítását célozza.

Címlapkép forrása: EU

Megosztás

Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit

A nemzetbiztonsági átvilágításukat követően az elkövetkező hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Elsőként a második Orbán-kormány 2010-es megalakulását követő első hónapok hivatalos feljegyzései váltak megismerhetővé - közölte a magyar kormány.

Tovább a cikkhez
Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility