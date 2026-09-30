Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit

Magyar Péter súlyos vádja: milliárdos pártfinanszírozási botrányt hallgathat el a magyar ellenőrző szerv
Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta az Állami Számvevőszéket, amiért az szerinte nem hajlandó kivizsgálni a Fidesz-KDNP milliárdos pártfinanszírozási botrányát. A miniszterelnök szerint az ÁSZ passzivitása nem új keletű: már az MNB-alapítványok ügyében is hasonló mintát követett. Az ügy hátterében a Nemzeti Kulturális Alap 17,6 milliárd forintos támogatási programjának botránya áll, amelyben a gyanú szerint politikai szempontok alapján osztották szét a pénzeket, részben a 2026-os kampány finanszírozására. Az eljárás büntetőüggyé szélesedett: Hankó Balázs volt kulturális minisztert őrizetbe vették, a Fidesz szervereit lefoglalták, az ÁSZ azonban a pártok gazdálkodásának ellenőrzését csak a következő ütemben tervezi.
Megálljt parancsol Vitézy Dávid a Balaton körüli magáncélú beruházásoknak
Megkezdődött a Balaton-környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, hogy megállítsák a tavat veszélyeztető, tisztán magánérdekeket szolgáló beruházásokat, és a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Bejelentette Gajdos László, újabb feljelentést tettek a Gulyás Gergely után maradt ügyekben
Feljelentést tettek a Miniszterelnökségen lefolytatott belső vizsgálat nyomán, miután mintegy 455 millió forint értékben találtak gyanús, még Gulyás Gergely minisztersége alatt megkötött, szervezetfejlesztésnek álcázott megrendeléseket – számolt be az ügy részleteiről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
Kapitány István a Coca Colával tárgyalt
Mint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ismertette, a kormány „fontos partnerként tekint rájuk, és a mai egyeztetésen megerősítették: a jövőben is számítanak az együttműködésre!”
Vitézy: az OKK új vezetőit keresi a kormány
Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint nyílt pályázatot írnak ki az idén nyáron létrehozott Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára. A közlekedési és beruházásügyi miniszter azt írta, az OKK létrehozása az első lépés egy olyan átalakítás felé, amely szerinte országos szinten hasonló jelentőségű lehet, mint korábban a BKK megalapítása Budapesten. A cél egy olyan modern közszolgáltatás-szervező központ kialakítása, amely az utasok igényeit helyezi a középpontba.
Vitézy szerint az új szervezet feladata az lesz, hogy a teljes országos közösségi közlekedési rendszert egységesen szervezze és irányítsa, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást a MÁV, a GYSEV vagy a Volán végzi. Úgy fogalmazott, az OKK kifejezetten az utasok érdekeit képviselné, szükség esetén akár a szolgáltató cégekkel szemben is.
A vezérigazgatói pályázaton olyan vezetőt keresnek, aki képes felépíteni az új szervezeti működést és végigvinni az ehhez szükséges intézményi kultúraváltást.
Vitézy azt írta, a pályázati feltételeket szándékosan nem szabták túl szűkre, így minden olyan jelentkező pályázhat, aki megfelel a minisztérium oldalán közzétett követelményeknek.
Ruszin-Szendi: Orbán Gáspár családi háttere is kellett a többmilliárdos külföldi programhoz
Zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés szakbizottságát Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a csádi misszió előkészületeiről, a felhasznált közel négymilliárd forint sorsáról, valamint Orbán Gáspár szerepvállalásáról. Bár a részletek nemzetbiztonsági okokból titkosak, a tárcavezető beszámolója megdöbbentette a képviselőket, a miniszter szerint pedig csupán a szerencsén múlt, hogy a projekt nem torkollott katasztrófába.
Lesöpörte az Európai Unió Törvényszéke az Erasmus-ügyben a magyar felperesek érvelését
Az Európai Unió Törvényszéke elutasította annak a hat magyar egyetemnek a keresetét, amelyek az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő uniós finanszírozási korlátozások megsemmisítését kérték - közölte közleményében az uniós bírói testület szerdán.
Ruszin-Szendi az újdörögdi gránátbalesetről: a katonák szóltak előre, hogy ez rossz ötlet
Bár a katonai szakemberek előre jelezték a kockázatokat, politikai nyomásra mégis éles kézigránátot dobattak a résztvevőkkel a 2025 tavaszán tartott újdörögdi kiképzésen, amely végül súlyos balesettel végződött. Az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint azonban a politikai és vezetői felelősség egyértelmű, hiszen a létszámnövelési elvárások soha nem írhatják felül a biztonsági szempontokat - írta meg a Telex.
Orbán Viktor: elindult a Fidesz oldalán az "ÁVH-figyelő"
Elindult a Fidesz oldalán az "ÁVH-figyelő" - közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán a Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állította fel az "ÁVH-t".
"Kommunista módszerek és újkommunista tempó. Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet" - fogalmazott Orbán Viktor.
Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. "Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban" - írta Orbán Viktor.
Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy ügyet vett át, ezek egyike a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival való visszaélés, ahol a gyanú szerint Hankó Balázs volt szakminiszter egyedi döntésekkel, szabálytalanul döntött a kedvezményezettekről, sokszor az alapján biztosítva a pozitív elbírálást, hogy kik kampányolnak majd a Fidesznek.
500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány
Több százmilliárd forintos pénzügyi terhet és jelentős kockázatokat hagyott hátra az előző kormány a pesti Váci úton épülő Láng Negyed ingatlanberuházásával. Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 70 milliárd forint értékű kötvényvásárlással és hatalmas garanciavállalással segítette ki az orosz származású milliárdos, Ruszlan Rahimkulov és Zentai Péter projektjét, miközben egy másik megállapodás értelmében a magyar állam mintegy 150 milliárd forintból építene ingyenes székházat a Nemzetközi Úszószövetségnek (World Aquatics). Az új kormánynak most ezekkel a súlyos, nehezen felbontható kötelezettségekkel kell megküzdenie - írja a hvg.hu.
Rengeteg magyarnak landol ma 5000 forint a bankszámláján
Megkezdődött a dízeltámogatás kifizetése: a Magyar Államkincstár már elutalta, a Posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosult 858 ezer embernek – derült ki Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.
Ma érkezik az első dízeltámogatás, esik a dízelautók népszerűsége, itt a legnépszerűbb modellek listája
Jelentősen, közel 14 százalékkal esett vissza idén a használt dízelautók iránti kereslet, a kínálati átlagárak ugyanakkor enyhén emelkedtek. A piacot továbbra is a német márkák, ezen belül is a Volkswagen Passat uralja, miközben elindult a 20 ezer forintos állami dízeltámogatás első részletének automatikus kifizetése a jogosultak számára - közölte a hasznaltauto.hu.
Megtörhet a hallgatás törvénye: Magyar Péter szerint összeomolhat a belső védvonal
Az ügyészségi iratok hivatalosan is alátámasztják, hogy a kormányzati működés valójában egy gazdasági és politikai bűnszervezet keretei között zajlott – írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a rendszeren belüli lojalitás hamarosan látványosan megtörhet.
Megjelent a leggazdagabb magyarok listája: így állnak a multimilliárdosok a nagy vagyonvisszaszerzés küszöbén
A Forbes legújabb, százfősre bővített listája szerint a leggazdagabb magyarok összvagyona megközelíti a 13 000 milliárd forintot. Bár a rangsort a legutóbb lezárt üzleti év adatai alapján állították össze, a kormányváltást követő elszámoltatási folyamatok és az új gazdasági környezet már most jelentős átrendeződést jeleznek a hazai üzleti életben - írja a lap.
Tisza-kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, elindultak a volt miniszterek őrizetbe vételei
Komoly büntetőeljárások határozták meg a keddi belpolitikai napot:
őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, valamint Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt és volt kulturális és innovációs minisztert.
Hankót a Nemzeti Kulturális Alap működésével összefüggő hűtlen kezelés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az ügyészség szerint az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásával 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette a költségvetést. Hankó tagadja a terhére rótt cselekményeket, és panaszt tett a gyanúsítás, illetve az őrizetbe vétel ellen.
Az ügyészségi eljárások mellett új fordulatot vett az úgynevezett aranykonvoj ügye is, mert Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben azt állította, hogy
a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.
A Legfőbb Ügyészség Fürcht korábbi, hasonló állításait már vitatta, az eljárás részleteiről ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közölt teljes körű tájékoztatást.
A keddi nap további kormányzati és intézményi döntéseket is hozott:
- a kormány szigorította a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatának szabályait,
- bejelentették a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ megszüntetését,
- miközben két minisztérium is feljelentést tett korábbi állami megrendelések, illetve támogatások ügyében.
A bíróság közben megszüntette Őrsi Gergely II. kerületi polgármester letartóztatását, ő és az ügy más gyanúsítottjai bűnügyi felügyelet alá kerültek.
Szerda reggel a kormány azt is bejelentette, hogy a következő hónapokban, nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozza a 2010 és 2026 közötti Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Az intézkedés a Tisza korábbi választási programjában is szerepelt: abban azt vállalták, hogy a titkos kormányzati iratok és döntések egy részét átvilágítás után hozzáférhetővé teszik.
Közben folytatódik az Országgyűlés bizottsági munkája is az Országház Figyelő szerint:
- űzerda délelőtt ülésezik egyebek mellett a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság,
- valamint a Szociális Bizottság, utóbbi részletes vitát tart a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó kormányzati törvényjavaslatról.
Az előterjesztés többek között a gyermekvédelmi, köznevelési és digitális szabályozás módosítását célozza.
Címlapkép forrása: EU
Döntött a kormány: nyilvánossá teszik az Orbán-kormány üléseinek jegyzőkönyveit
A nemzetbiztonsági átvilágításukat követően az elkövetkező hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Elsőként a második Orbán-kormány 2010-es megalakulását követő első hónapok hivatalos feljegyzései váltak megismerhetővé - közölte a magyar kormány.
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